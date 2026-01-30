B1 Inregistrari!
Eveniment » Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente

30 ian. 2026, 16:53
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce contează această accelerare a accesului la medicamente
  2. Cum se schimbă viața pacienților odată cu noile terapii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri un pas important pentru pacienții din România. Un nou proiect a fost pus în transparență publică, vizând extinderea listei de medicamente compensate și gratuite.

Documentul prevede introducerea a încă 33 de medicamente, o măsură care ar putea îmbunătăți semnificativ accesul bolnavilor la tratamente esențiale.

De ce contează această accelerare a accesului la medicamente

Așa cum subliniază ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „pentru pacienți, accesul la medicamente nu este o procedură administrativă. Este o urgență medicală.”

În doar șase luni, autoritățile au reușit să grăbească actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite. În același timp, a fost redus semnificativ numărul terapiilor care așteptau de ani întregi finanțare publică.

Dacă în septembrie anul trecut au fost introduse 41 de molecule noi, anul acesta începe cu alte 33 de medicamente. Totodată, lista de boli este extinsă pentru tratamentele deja existente.

„De ce este important acest ritm accelerat? Pentru că alternativa era inacceptabilă: pacienți care așteptau tratamente moderne în timp ce medicina avansa, iar listele rămâneau blocate în proceduri”, a transmis Rogobete într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cum se schimbă viața pacienților odată cu noile terapii

Lista tratamentelor disponibile în sistemul public se extinde semnificativ. În premieră, va fi introdus un medicament radiofarmaceutic pentru cancerul de prostată. Ministrul Sănătății anunță totodată acces la terapii moderne pentru melanom, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar și de prostată, mielom multiplu, limfoame, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, tumori cu mutații genetice, GIST și alte forme de cancer care beneficiază astăzi de soluții țintite.

„În același timp, asigurăm acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice.
Această schimbare are un impact direct pentru pacienți:
  •  tratamente moderne disponibile în România
  • costuri mai mici pentru oameni
  •  acces real, nu doar pe hârtie”, a mai precizat Rogobete.
