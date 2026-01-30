B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”

Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”

Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 17:13
Decizie radicală. Viorica de la Clejani a rupt legătura cu fiul ei, Fulgy: „Pentru mine, acest copil nu mai există. Mă lepăd!”
Fulgy și Viorica de la Clejani, la un concert de acum doi ani. Sursa foto: Captură video - Taraful din Clejani Official / YouTube
Cuprins
  1. Viorica de la Clejani, supărată foc pe Fulgy
  2. Fulgy, afirmații jignitoare despre mama lui

Viorica de la Clejani a ajuns la capătul puterilor și a anunțat că nu vrea să mai știe nimic de Fulgy, fiu ei în vârstă de 28 de ani. După numeroasele derapaje ale tânărului din ultima vreme, artista a spus că se leapădă de el.

Viorica de la Clejani, supărată foc pe Fulgy

Într-un mesaj pe Instagram, Viorica a cerut să nu i se mai transmită mesaje în legătură cu fiul ei, deoarece nu mai are nicio treabă cu el.

„Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd. Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îi lumineze mintea. Amin!”, a transmis artista.

Fulgy, afirmații jignitoare despre mama lui

Deja de o lungă perioadă de timp, Fulgy e implicat în tot felul de scandaluri, a avut probleme cu drogurile și ieșiri agresive la adresa propriei familii: „Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună prost. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine. Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu”.

Mai mult, Fulgy a spus că tatăl său ar trebui să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și sora lui: „Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”.

Tags:
Citește și...
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Monden
Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
Ce impozit plătește Simona Halep pentru noua casă de 600.000 de euro
Monden
Ce impozit plătește Simona Halep pentru noua casă de 600.000 de euro
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Monden
Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Monden
Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
Monden
Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”
Monden
Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”
Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
Monden
Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Monden
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale
Monden
Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Monden
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Ultima oră
19:31 - „Să-i spuneți lu’ aia de mate că o iubesc!”. Copil prins la volan când mergea spre munte cu mașina furată de la bunică
19:23 - Costurile unei înmormântări explodează în 2026. Sumele uriașe pe care le plătesc familiile din România
18:55 - Condamnarea primită de femeia din Galați care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Decizia instanței, definitivă
18:24 - Tot mai mulți tineri spun că se simt ca la 60 de ani. Stresul, social media și lipsa somnului duc la epuizare și „îmbătrânire” înainte de vreme: „N-am chef de nimic”
18:20 - Prietena rusoaică a lui Barron Trump, bătută de un conațional în Londra. De la ce a pornit scandalul
17:39 - Magda Pălimariu, mărturisiri despre divorțul de Piticu de la Simplu. Ce nu ar trebui niciodată să accepte o femeie într-o relație
17:38 - Melania Trump, abandonată la propria premieră! Familia a lipsit de la evenimentul care trebuia să fie despre ea
17:01 - (VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
16:53 - Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
16:47 - Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea