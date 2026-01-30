Viorica de la Clejani a ajuns și a anunțat că nu vrea să mai știe nimic de Fulgy, fiu ei în vârstă de 28 de ani. După numeroasele derapaje ale tânărului din ultima vreme, artista a spus că se leapădă de el.

Viorica de la Clejani, supărată foc pe Fulgy

Într-un mesaj pe Instagram, Viorica a cerut să nu i se mai transmită mesaje în legătură cu fiul ei, deoarece nu mai are nicio treabă cu el.

„Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd. Dumnezeu să îl binecuvânteze și să îi lumineze mintea. Amin!”, a transmis artista.

Fulgy, afirmații jignitoare despre mama lui

Deja de o lungă perioadă de timp, Fulgy e implicat în tot felul de , a avut probleme cu drogurile și la adresa propriei familii: „Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună prost. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine. Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu”.

Mai mult, Fulgy a spus că tatăl său ar trebui să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și sora lui: „Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”.