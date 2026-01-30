Vârsta medie la care românii decid să devină părinți a suferit transformări majore în ultimele decenii, însă anumite regiuni ale țării reușesc să mențină un ritm surprinzător de creștere demografică. În cursul anului 2025, Iașul s-a impus drept lider național, înregistrând un număr record de 6.808 nou-născuți. Orașul din inima Moldovei este urmat în clasament de județe precum Timiș, Cluj și Ilfov.

Când s-au născut cei mai mulți copii și ce nume au ales părinții

Anul 2025 a avut momente de vârf clare, luna septembrie fiind perioada în care s-a înregistrat cea mai mare densitate de nașteri în Iași, cu 683 de bebeluși veniți pe lume. În ceea ce privește preferințele părinților, tradiția rămâne la loc de cinste. Pentru băieți, numele Andrei a fost cea mai populară alegere, fiind urmat de Gabriel și Ștefan. La fete, prenumele Maria domină categoric clasamentul, fiind completat de alegeri clasice precum Elena sau Ioana.

De ce crește vârsta medie în rândul românilor care vor să fie părinți

Potrivit , deși cifrele din Iași sunt încurajatoare, la nivel național se observă o reticență tot mai mare în rândul tinerilor. Factorii economici, precum taxele și impozitele majorate, alături de lipsa unui ajutor financiar consistent din partea statului, cântăresc greu în luarea unei decizii. Astfel, vârsta medie la care bărbații se văd tați a depășit pragul de 35 de ani, mulți alegând să își consolideze poziția financiară și profesională înainte de a-și asuma responsabilitatea unei familii.

Unde se situează România în clasamentul mondial al natalității

Cu un total de peste 178.000 de în 2025, România ocupă locul 88 în lume, fiind depășită chiar și de state aflate în zone de conflict. În timp ce Europa și Asia de Est se confruntă cu o fertilitate scăzută, polii mondiali ai natalității rămân India, cu 23 de milioane de nașteri, și China, cu aproape 9 milioane.