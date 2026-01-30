B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară

Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară

Ana Beatrice
30 ian. 2026, 16:24
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
Sursă Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce se schimbă, concret, pentru bunurile de patrimoniu
  2. Cum sunt limitate ieșirile din țară ale bunurilor de patrimoniu

Pentru a pune mai bine în valoare comorile culturale ale României, Guvernul a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță. Aceasta schimbă regulile privind protejarea și utilizarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil.

Noile prevederi urmăresc să faciliteze promovarea acestor obiecte, inclusiv peste hotare. Astfel, ele vor putea fi cunoscute de un public mai larg. În același timp, autoritățile subliniază că vor fi aplicate măsuri stricte de siguranță. Scopul este ca piesele de patrimoniu să nu fie puse în pericol.

Ce se schimbă, concret, pentru bunurile de patrimoniu

Noua ordonanță schimbă modul în care sunt privite piesele din patrimoniul cultural. Acestea trec de la simple exponate statice la adevărate resurse culturale active.

Dacă până acum majoritatea obiectelor puteau fi doar admirate în vitrine, legea permite acum, în anumite situații, și utilizarea lor. De pildă, o vioară Stradivarius ar putea fi folosită într-un concert. În același timp, unele obiecte cu valoare tehnică ar putea face parte din proiecte culturale.

Toate aceste demersuri vor fi realizate exclusiv cu respectarea strictă a normelor de conservare și siguranță. În același timp, ordonanța clarifică regulile privind contractele pentru expoziții, restaurare sau expertizare. Cei care folosesc aceste bunuri vor fi obligați să asigure paza, transportul, asigurarea și condițiile adecvate de depozitare. Astfel, obiectele vor putea fi păstrate în siguranță și vor rămâne intacte, potrivit digi24.ro.

Cum sunt limitate ieșirile din țară ale bunurilor de patrimoniu

Cât despre scoaterea din țară a obiectelor de patrimoniu, ordonanța introduce reguli clare și stricte. Bunurile clasate aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale nu vor putea părăsi definitiv România. Ele vor putea fi trimise în străinătate doar temporar, strict pentru expoziții, cercetare, restaurare sau proiecte culturale, și numai cu asigurare completă.

Aceleași reguli se aplică și bunurilor din categoria „Tezaur” aflate în posesia persoanelor private. Acestea vor putea fi exportate doar pe perioade determinate, pe baza unor contracte speciale. Cererile de export deja aflate în curs vor fi analizate conform legislației valabile la data depunerii documentelor. Totodată, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, normele metodologice vor fi actualizate pentru a reflecta noile prevederi.

Tags:
Citește și...
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
Eveniment
Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Eveniment
De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Eveniment
Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Eveniment
Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Eveniment
Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Eveniment
Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Eveniment
Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Eveniment
Drama unui cuplu din Florida: copilul născut prin fertilizare in vitro nu le aparține
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Eveniment
Consiliul Politic Național al PSD se reunește pentru priorități legislative și președinți interimari în București
Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
Eveniment
Vacanța de schi din 2026, stabilită pe județe. În ce perioadă intră elevii în pauză
Ultima oră
17:04 - Elena Merișoreanu vorbește deschis despre intervențiile estetice și cum face față criticilor legate de vârstă: „O să mă duc să-mi fac iar injectări”
16:33 - Verdețurile românești se vând deja în piețe. Surpriză la prețuri: câți bani scot din buzunar românii
16:02 - De la loto la infracțiuni. Britanicul care a transformat câștigul într-un imperiu al drogurilor
15:37 - Extinderea Magistralei M4 de metrou, cel mai mare proiect de infrastructură din România derulat de o autoritate publică locală, intră în linie dreaptă
15:20 - Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
14:43 - Cătălin Predoiu, despre accesul copiilor la online: „Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”
14:05 - Părți ale unui cadavru, descoperite lângă Slobozia. Poliția încearcă să stabilească identitatea victimei
13:37 - Descoperire de amploare pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a trei români veniți din Emiratele Arabe Unite
13:01 - Cătălin Predoiu: „Siguranța națională a devenit un exercițiu permanent de prevenție și anticipare, nu doar de reacție”
12:31 - Iranul consideră armatele UE „grupuri teroriste” după includerea Gardienilor Revoluției pe lista UE