Pentru a pune mai bine în valoare comorile culturale ale României, a adoptat vineri, 30 ianuarie, o ordonanță. Aceasta schimbă regulile privind protejarea și utilizarea bunurilor din patrimoniul cultural național mobil.

Noile prevederi urmăresc să faciliteze promovarea acestor obiecte, inclusiv peste hotare. Astfel, ele vor putea fi cunoscute de un public mai larg. În același timp, autoritățile subliniază că vor fi aplicate măsuri stricte de siguranță. Scopul este ca piesele de patrimoniu să nu fie puse în pericol.

Ce se schimbă, concret, pentru bunurile de patrimoniu

Noua ordonanță schimbă modul în care sunt privite piesele din . Acestea trec de la simple exponate statice la adevărate resurse culturale active.

Dacă până acum majoritatea obiectelor puteau fi doar admirate în vitrine, legea permite acum, în anumite situații, și utilizarea lor. De pildă, o vioară Stradivarius ar putea fi folosită într-un concert. În același timp, unele obiecte cu valoare tehnică ar putea face parte din proiecte culturale.

Toate aceste demersuri vor fi realizate exclusiv cu respectarea strictă a normelor de conservare și siguranță. În același timp, ordonanța clarifică regulile privind contractele pentru expoziții, restaurare sau expertizare. Cei care folosesc aceste bunuri vor fi obligați să asigure paza, transportul, asigurarea și condițiile adecvate de depozitare. Astfel, obiectele vor putea fi păstrate în siguranță și vor rămâne intacte, potrivit digi24.ro.

Cum sunt limitate ieșirile din țară ale bunurilor de patrimoniu

Cât despre scoaterea din țară a obiectelor de patrimoniu, ordonanța introduce reguli clare și stricte. Bunurile clasate aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale nu vor putea părăsi definitiv România. Ele vor putea fi trimise în străinătate doar temporar, strict pentru , cercetare, restaurare sau proiecte culturale, și numai cu asigurare completă.

Aceleași reguli se aplică și bunurilor din categoria „Tezaur” aflate în posesia persoanelor private. Acestea vor putea fi exportate doar pe perioade determinate, pe baza unor contracte speciale. Cererile de export deja aflate în curs vor fi analizate conform legislației valabile la data depunerii documentelor. Totodată, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, normele metodologice vor fi actualizate pentru a reflecta noile prevederi.