Izolarea de la jocuri și excluderea socială reprezintă cele mai frecvente forme de bullying întâlnite în grădinițele din , arată o cercetare realizată de Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom. Studiul evidențiază importanța educației socioemoționale încă de la vârste fragede, dar și lipsurile sistemului preșcolar în abordarea coerentă a acestor probleme.

Educația socioemoțională, considerată esențială de părinți și educatori

Potrivit cercetării, educația socioemoțională este considerată extrem de importantă pentru dezvoltarea copiilor de vârstă preșcolară de 92% dintre educatori și 87% dintre părinți. Cu toate acestea, o mare parte dintre respondenți consideră că sistemul preșcolar din România nu oferă un cadru suficient de bine structurat pentru implementarea constantă a acestui tip de educație, conform Știrile ProTv.

Cadrele didactice și părinții semnalează probleme recurente în grădinițe, precum izolarea socială, conflictele repetate și extinderea comportamentelor de bullying dincolo de mediul educațional, în relațiile dintre copii din afara grădiniței.

Cele mai frecvente comportamente problematice identificate

Conform datelor colectate, cadrele didactice au identificat mai multe tipuri de comportamente problematice în rândul copiilor preșcolari. Cel mai des apare tendința de control în joc, menționată de 42% dintre educatori, urmată de manifestările emoționale intense, precum furia și frustrarea, raportate în proporție de 34%.

De asemenea, agresiunea fizică, manifestată prin lovire sau împingere intenționată, este prezentă în 24% dintre cazuri. Aceste comportamente pot avea consecințe serioase asupra dezvoltării emoționale și sociale a copiilor, mai ales atunci când se repetă și nu sunt gestionate corespunzător.

Efectele bullyingului asupra copiilor

În urma experiențelor agresive repetate, cele mai frecvente efecte observate la copii sunt excluderea din jocuri, menționată ca fiind frecventă sau foarte frecventă în 42% dintre cazuri, și refuzul participării la activități de grup, raportat în proporție de 34%.

Aceste reacții pot duce la izolare, scăderea stimei de sine și dificultăți de integrare socială pe termen lung, atrag atenția specialiștii.

Cine poartă responsabilitatea bullyingului

Responsabilitatea pentru comportamentele de bullying este atribuită cel mai frecvent părinților, în proporție de 75%, urmați de grupul de copii (50%), copiii implicați direct (48%), cadrele didactice (42%) și conducerea unității de învățământ (12%).

Studiul subliniază necesitatea unei abordări comune, care să implice familia, educatorii și instituțiile, pentru prevenirea și combaterea bullyingului încă din primii ani de viață.