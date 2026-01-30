Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat

Schimbare majoră în CSAT. Secretarul Consiliului de Apărare a Țării, adică omul care știe toate secretele din a fost schimbat. Nicușor Dan a semnat decretele.

De ce a fost schimbat secretarul CSAT

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al CSAT.

„Decret privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de consilier de stat, la cerere, a domnului Mihai Șomordolea, începând cu data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026”, transmite Administrația Prezidențială.”, sunt cele trei documente semnate de Nicușor Dan pentru înlocuirea secretarului CSAT.

Consilierul de stat Mihai Șomordolea ocupa postul de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de 10 ani, iar acum a decis să treacă părăsească această funcție.

Mihai Şomordolea este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu şi doctor în Știinţe Militare.

În perioada 2008-2015 a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul .

Cine e noul om care va ști toate secretele din CSAT

Cel care va ține de acum sub cheie toate secretele CSAT este generalul Sorin Cîrstea. El a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Sorin Cîrstea a participat la cinci misiuni în teatrele de operații Afganistan și Kosovo, cea mai înaltă poziție ocupată fiind aceea de comandant al Elementului de sprijin operații psihologice din Pristina, KFOR și din Kabul, Afganistan din cadrul Comandamentului Întrunit ISAF (IJC).

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.