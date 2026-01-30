B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat

Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat

Adrian A
30 ian. 2026, 16:07
Nicușor Dan face schimbări în CSAT. Omul prin mâna căruia trec toate secretele Consiliului a fost schimbat
Cuprins
  1. De ce a fost schimbat secretarul CSAT
  2. Cine e noul om care va ști toate secretele din CSAT

Schimbare majoră în CSAT. Secretarul Consiliului de Apărare a Țării, adică omul care știe toate secretele din CSAT a fost schimbat. Nicușor Dan a semnat decretele.

De ce a fost schimbat secretarul CSAT

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al CSAT.

„Decret privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Șomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naționale, la data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind eliberarea din funcția de consilier de stat, la cerere, a domnului Mihai Șomordolea, începând cu data de 31 ianuarie 2026;

Decret privind numirea în funcția de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a domnului Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026”, transmite Administrația Prezidențială.”, sunt cele trei documente semnate de Nicușor Dan pentru înlocuirea secretarului CSAT.

Consilierul de stat Mihai Șomordolea ocupa postul de secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) de 10 ani, iar acum a decis să treacă părăsească această funcție.

Mihai Şomordolea este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu şi doctor în Știinţe Militare.

În perioada 2008-2015 a ocupat funcția de șef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Țării și începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul CSAT.

Cine e noul om care va ști toate secretele din CSAT

Cel care va ține de acum sub cheie toate secretele CSAT este generalul Sorin Cîrstea. El a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.

Tags:
Citește și...
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Eveniment
Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Eveniment
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
Eveniment
Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Eveniment
DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
Eveniment
Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
Eveniment
Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
Eveniment
Newsweek: Dacă aveți această monedă acasă, nu o veți mai putea folosi din 1 februarie. Românii o folosesc des
Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
Eveniment
Litoralul românesc încearcă să recupereze turiștii pierduți. De ce aleg românii vacanțele în străinătate tot mai mult
Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună
Eveniment
Care este orașul din România unde s-au născut cei mai mulți copii: Record de nașteri stabilit într-o singură lună
Studiu: bullyingul începe din grădiniță. Izolarea de la jocuri și excluderea socială, cele mai frecvente forme întâlnite la preșcolari
Eveniment
Studiu: bullyingul începe din grădiniță. Izolarea de la jocuri și excluderea socială, cele mai frecvente forme întâlnite la preșcolari
Ultima oră
17:01 - (VIDEO) Novak Djokovic s-a calificat în finala de la Australian Open. Patru ore i-au trebuit să îl învingă pe Jannik Sinner. Finală istorică între Djokovic și Alcaraz
16:53 - Ministrul Sănătății vine cu vești bune! Lista medicamentelor compensate se extinde cu 33 de tratamente
16:47 - Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
16:24 - Bunurile din patrimoniul României nu mai stau doar în muzee. Cine le poate folosi și când pot fi scoase din țară
16:20 - Bolojan, despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde din dobânzi / Dacă partidele nu livrează, în 2028 va fi un vot care va penaliza acest lucru
16:10 - DENT ESTET: Laserul stomatologic, tehnologia care face diferența în tratamentele complexe. Cum schimbă experiența pacientului
16:05 - Monilioza fructelor de semințoase (putregaiul brun) – una dintre cele mai păgubitoare boli ale mărului și părului
16:03 - Otravă șobolani – ce tipuri există, cum funcționează și cum alegi corect soluția potrivită
15:59 - Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
15:57 - Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari