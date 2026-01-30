Românii își planifică deja concediile pentru vara viitoare, însă tot mai mulți aleg destinații externe precum Grecia, Spania sau Italia. Litoralul românesc rămâne, cel puțin deocamdată, o opțiune marginală, în ciuda reducerilor consistente afișate de hotelieri.

De ce evită românii litoralul din țara noastră

Comparativ cu anii trecuți, interesul pentru vacanțele pe este vizibil mai scăzut, chiar și în contextul unor promoții agresive. Hotelierii spun că, deși în trecut multe camere erau rezervate încă din ianuarie, în acest sezon vânzările sunt mult sub nivelul anterior.

Reduceri de până la 50% nu par suficiente pentru a schimba preferințele turiștilor, care își orientează bugetele spre destinații externe percepute ca fiind mai avantajoase. Această reticență pune presiune pe operatorii locali, obligați să găsească soluții rapide pentru a evita pierderi majore.

Cum încearcă hotelierii să atragă turiștii

Pentru a contracara scăderea cererii, hotelierii au decis să prelungească perioadele de early booking și să vină cu pachete mai flexibile. Cele mai mari reduceri sunt oferite de hotelurile de 3 și 4 stele, unde tarifele sunt aproape la jumătate față de vârful de sezon. „Am prelungit perioada de early booking cu reduceri de 40%, iar în luna iunie, oaspeții noștri pot beneficia de o cameră dublă all inclusive pentru 660 de lei pe noapte sau doar cazare pentru 320 de lei”, a declarat Silviu Adam, manager de hotel.

Reducerile sunt eșalonate până la finalul lunii martie, cu procente diferite în funcție de momentul rezervării și tipul de masă ales. Ofertele acoperă întreg litoralul și includ variante cu mic dejun, demipensiune sau pensiune completă, relatează stiripesurse.ro.

„Avem trei praguri de early booking: primul, cu reducere de 20%, valabil până pe 15 februarie pentru cazare cu pensiune completă, al doilea de 15% pentru cazare cu demipensiune, până pe 15 martie, și un al treilea pentru cazare cu mic dejun, valabil până pe 30 aprilie”, explică Drăghici, manager de hotel.

Cât de mult contează voucherele de vacanță

Un factor important în scăderea interesului îl reprezintă diminuarea valorii , care i-a determinat pe români să fie mai prudenți. Efectele se resimt nu doar pe litoral, ci și în stațiunile montane.

„Deși sunt condiții excelente de schi, gradul de ocupare în stațiunile montane este mult mai scăzut decât în anii trecuți”, spune Adrian Voican, manager de agenție de .