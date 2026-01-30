B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
30 ian. 2026, 16:47
Protest la rafinăria Petromidia. De ce sunt angajații furioși și cum răspunde conducerea
Protest la Petromidia. Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. De ce protestează angajații Petromidia
  2. Reacția Rompetrol la protestul angajaților

Sute de angajați ai rafinăriei Petromidia au protestat, vineri, în fața clădirilor de birouri, supărați că nu li se măresc salariile. Conducerea a oferit o explicație pentru care nu poate face acest lucru, ci doar acorda diverse bonusuri.

De ce protestează angajații Petromidia

În aceste zile s-a negociat contractul colectiv de muncă. Sindicaliștii au cerut 1.500 de lei în plus la salariu, dar reprezentanții patronatului au spus că nu pot da acești bani și au oferit alternativa bonusurilor de performanță. Parte din angajați nu sunt de acord.

„Salariile au rămas în urmă cu mult. Nu mai zic de Europa. Trebuia demult să se termine negocierile, dar așteptăm acum. Dacă plecăm de aici, nu ne dau nimic”, a spus unul dintre protestatari, potrivit Digi24.

Negocierile continuă.

Reacția Rompetrol la protestul angajaților

Grupul KMG International (Rompetrol) a oferit o reacție, în care a explicat faptul că poate acorda două bonusuri în decursul anului 2026, dar nu și mări salariile „din cauza suprataxării în cascadă pe cifra de afaceri”.

„Conducerea grupului vine în sprijinul angajaților cu propunerea de acordare a două bonusuri în decursul anului 2026: cel legat de performanța operațională și de rezultatele excepționale ale anului 2025 și cel cu prilejul Zilei Petrochimistului, precum și cu o propunere de elaborare și implementare a unui mecanism de indexare anuală a salariilor în funcție de rata anuală a inflației, mecanism care urmează a fi aplicat odată cu momentul eliminării suprataxării prin taxele pe cifra de afaceri (începând cu 2027).

În plus, managementul propune introducerea unui bonus recurent de Ziua Petrochimistului, în valoare de 500 lei net, care să fie acordat anual, începând cu 2026, ca semn de apreciere constantă pentru munca și contribuția colegilor.

Acestea sunt măsurile imediate, concrete și responsabile, iar efortul managementului de a le pune în practică este cu atât mai semnificativ cu cât, în 2026, Grupul este supus în continuare unei presiuni financiare considerabile, injuste și disproporționate din cauza suprataxării în cascadă pe cifra de afaceri (prelungirea pentru 2026 a ICAS, menținerea IMCA în cuantum de 0,5% în mod neașteptat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89 din 23.12.2025 privind modificarea Codului Fiscal). Aceste taxe, aplicate la rulaj și nu la profitul disponibil, elimină resurse critice pentru indexări salariale și pun presiune pe siguranța operațională și protecția locurilor de muncă”, a transmis Grupul KMG International.

