B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat

Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat

Ana Beatrice
15 sept. 2025, 16:32
Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, este și primar la comuna Vulcana-Băi. El a plătit 11.000€ de Ziua comunei. Jean de la Craiova a fost invitat.

Astăzi se anunță proteste ale sindicaliștilor din administrație.

Ei protestează împotriva austerității anunțate de guvernul Bolojan în administrația locală. Austeritatea include stoparea risipei din banul public și concedierea a 30% din personalul din primării.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor
Eveniment
Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor
Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
Eveniment
Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
Eveniment
Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
Eveniment
Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
Portofelul tău poate atrage bogăția! Află ce trebuie să pui în el
Eveniment
Portofelul tău poate atrage bogăția! Află ce trebuie să pui în el
O tânără care consuma matcha latte săptămânal a ajuns la spital. Când devine această băutură periculoasă
Eveniment
O tânără care consuma matcha latte săptămânal a ajuns la spital. Când devine această băutură periculoasă
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet
Eveniment
Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet
Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres
Eveniment
Metodele bizare și eficiente prin care celebritățile scapă de stres
Accident grav în județul Constanța. Un tată a rămas fără un picior, după ce a fost spulberat de un șofer beat
Eveniment
Accident grav în județul Constanța. Un tată a rămas fără un picior, după ce a fost spulberat de un șofer beat
Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală
Eveniment
Nu comanda asta la restaurant! Bucătarii spun că e o mare greșeală
Ultima oră
17:02 - Întrebarea aparent inocentă care limitează dezvoltarea copiilor
16:35 - Avertismentul unui român care a fost în vacanță, în Grecia. Internauții au reacționat imediat: „Tu vorbești serios?”
16:33 - Reacția Moscovei după ce o dronă rusească a încălcat spațiul aerian al României: “A zburat din Ucraina”
16:26 - Câți bani au primit Catinca Roman și Calina, după ce au participat doar câteva zile, la Asia Express 2025
16:24 - Secretele bulionului perfect: trucuri simple pentru un gust autentic
16:06 - Loredana Groza își pregătește revenirea în televiziune. Ce condiții pune pentru a reveni pe micile ecrane
15:56 - Carmen Tănase: „Cunosc pe cineva care s-a îndrăgostit de ChatGPT”. Sfaturile actriței pentru cei care se simt singuri: „Sunt singurătăți și în 2, care sunt groaznice”
15:47 - Lovitură grea pentru pensionari. Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor și cine pierde câte 600 de lei pe lună
15:40 - Observatori americani, invitați la exercițiile militare din Belarus. Manevrele Zapad – 2025 monitorizate de NATO
15:35 - Andreea Raicu, reacție neașteptată! S-a săturat de această întrebare