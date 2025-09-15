Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat

Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, este și primar la comuna Vulcana-Băi. El a plătit 11.000€ de Ziua comunei. Jean de la Craiova a fost invitat.

Astăzi se anunță proteste ale sindicaliștilor din administrație.

Ei protestează împotriva austerității anunțate de guvernul Bolojan în administrația locală. Austeritatea include stoparea risipei din banul public și concedierea a 30% din personalul din primării.

Mai multe detalii pe .