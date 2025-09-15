Newsweek: Primarul care conduce proteste anti-Bolojan, 11.000€ pentru Ziua comunei. Jean de la Craiova invitat

Eveniment
Sindicaliștii din administrație fac proteste contra reformei din administrație. Președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici, este și primar la comuna Vulcana-Băi. El a plătit 11.000€ de Ziua comunei. Jean de la Craiova a fost invitat.
Astăzi se anunță proteste ale sindicaliștilor din administrație.
Ei protestează împotriva austerității anunțate de guvernul Bolojan în administrația locală. Austeritatea include stoparea risipei din banul public și concedierea a 30% din personalul din primării.
