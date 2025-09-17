Newsweek: Sunt românii apți să iasă la pensie abia la 70 de ani? Medic: „Lucurile sunt discutabile”

Vârsta de pensionare e de 65 ani pentru bărbați și 63 ani la femei, Însă, oamenii pot ieși la pensie la 70 de ani, dacă vor și, mai ales, dacă pot. Guvernul vrea mai mulți oameni în câmpul muncii. Newsweek a întrebat un medic dacă românii sunt apți să muncească până la 70 de ani.

Pensionarii au fost loviți anul acesta de problemele economice ale României. La începutul acestui an pensiile nu au mai crescut, așa cum li s-a promis în toamna anului trecut iar, mulți au fost nevoiți să renunțe la câteva sute de lei pentru că au trecut de pragul până la care nu erau obligați să plătească CASS.

Mai multe detalii pe .