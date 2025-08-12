Noi informații în cazul localnicilor evacuați din Salina Praid. Aceștia pot reveni acasă, începând cu 13 august. Ce a transmis Instituția Prefectului

Noi detalii în cazul din zona Salina Praid. Aceștia se pot întoarce acasă, începând cu data de 13 august.

Instituția Prefectului a emis un comunicat prin care a anunțat vestea.

Cuprins:

Experți internaționali au fost implicați

Se vor înlocui echipajele de jandarmi cu echipajele de patrulare pentru asigurarea siguranței locuitorilor

Experți internaționali au fost implicați

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita a aprobat „procedura completă de monitorizare, alarmare și evacuare pentru revenirea în siguranță a populației în zona Salina Praid”, în elaborarea căreia s-au avut în vedere „recomandările experților internaționali în mecanica rocilor, existența sistemelor de monitorizare și propunerile specialiștilor din domeniile apelor, mineritului și situațiilor de urgență”, anunță

De asemenea, potrivit documentului, au fost stabiliți mai mulți parametri pentru a monitoriza „debitul pârâului Corund, salinitatea apei din mină, concentrația gazului metan din mină, cantitatea precipitațiilor, deplasările detectate de sistemul ATS, magnitudinea fenomenelor detectate de sistemul microseismic, mișcările vizibile ale terenului din zona pârâului Corund, formarea și propagarea de fisuri vizibile pe străzi, clădiri și elementele de infrastructură”.

Mai mult, pragurile de alarmare au fost stabilite, împreună cu cinci coduri de alertă locală (verde, galben, portocaliu, roșu și „gas”), care determină modul în care se desfășoară activitățile economico-sociale în comuna . În funcție de cod, populația poate fi informată prin mijloace specifice, se pot iniția pregătiri pentru evacuare sau, în situații extreme, se poate transmite prin aplicația RO-Alert un mesaj de evacuare imediată, se arată în comunicatul Prefecturii.

Procedura aprobată indică instituțiile responsabile de punerea în aplicare, stabilește fluxul informațional dintre autorități și locuitori și descrie etapele intervențiilor corespunzătoare fiecărui cod de alertă.

Se vor înlocui echipajele de jandarmi cu echipajele de patrulare pentru asigurarea siguranței locuitorilor

În plus, aceeași sursă menționează faptul că siguranța va fi asigurată de echipaje de patrulare, care vor înlocui posturile fixe de jandarmi.

„Menționăm faptul că înainte de adoptarea procedurii, s-a realizat testarea cu succes a modului de acțiune a instituțiilor responsabile de aplicarea acesteia. Odată cu adoptarea procedurii s-a decis revenirea în siguranță a populației evacuate din zona Salinei Praid, începând cu data de 13 august 2025, ora 16, prevederile Hotărârii nr. 6/2025 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita pentru evacuarea persoanelor din zona preconizată a fi afectată de surpări din zona Salinei Vechi fiind suspendate pe durata stării de alertă”, se mai arată în comunicatul citat.