O femeie în vârstă de 94 de ani din Germania a devenit victima unei escrocherii ingenioase, puse la cale de doi bărbați care s-au dat drept polițiști. Sub pretextul unei anchete urgente, aceștia au convins-o că se află pe lista unor hoți români și au determinat-o să arunce banii pe . Cazul nu este unul izolat, autoritățile germane semnalând mai multe tentative similare în ultima perioadă.

Metoda „listei de hoți”, folosită pentru a aduce panică

Escrocheria a fost pusă în aplicare în două regiuni din Germania și a vizat în special persoane în vârstă. În primul caz, femeia de 94 de ani a primit un apel telefonic de la un bărbat care s-a prezentat drept polițist, potrivit nordischepost.de, citat de Adevărul.

Acesta i-a spus că poliția ar fi reținut doi străini, identificați ca fiind români, asupra cărora ar fi fost găsită o listă cu potențiale victime ale unor spargeri. Numele femeii figura pe această listă, iar pericolul ar fi fost iminent.

Prin presiune constantă și întrebări menite să inducă frică, apelantul a convins-o pe femeie să-și strângă economiile într-o pungă și să le arunce pe fereastră, pentru a fi „puse în siguranță”. La scurt timp, un presupus polițist a ridicat banii din fața locuinței și a dispărut.

O a doua victimă, înșelată prin aceeași schemă

Un caz similar a fost raportat în orașul Bremen. O femeie de 68 de ani a primit un apel de la un număr anonim, iar interlocutorul s-a prezentat, de asemenea, drept polițist.

Acesta i-a spus că numele ei se află pe o listă cu posibile victime ale unor infractori care acționează în cartier.

Sub pretextul protejării bunurilor, femeii i s-a cerut să lase un ceas de valoare în fața ușii. La scurt timp, un bărbat a venit, a luat obiectul și a fugit, fără a putea fi identificat.

Poliția avertizează: „Nu cerem niciodată bani sau bijuterii”

Poliția din Bremen a deschis anchete în ambele cazuri și avertizează populația că astfel de metode de fraudă devin tot mai sofisticate.

Autoritățile subliniază că poliția nu va solicita niciodată bani, bijuterii sau informații financiare prin telefon.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere detalii despre situația lor financiară, să închidă imediat apelurile suspecte și să contacteze direct poliția. Vigilența și informarea pot preveni pierderi financiare semnificative, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.