B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie de 94 de ani și-a aruncat economiile pe fereastră. Cum au convins-o doi polițiști falși

O femeie de 94 de ani și-a aruncat economiile pe fereastră. Cum au convins-o doi polițiști falși

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 13:11
O femeie de 94 de ani și-a aruncat economiile pe fereastră. Cum au convins-o doi polițiști falși
Sursa foto: ABC
Cuprins
  1. Metoda „listei de hoți”, folosită pentru a aduce panică
  2. O a doua victimă, înșelată prin aceeași schemă
  3. Poliția avertizează: „Nu cerem niciodată bani sau bijuterii”

O femeie în vârstă de 94 de ani din Germania a devenit victima unei escrocherii ingenioase, puse la cale de doi bărbați care s-au dat drept polițiști. Sub pretextul unei anchete urgente, aceștia au convins-o că se află pe lista unor hoți români și au determinat-o să arunce banii pe fereastră. Cazul nu este unul izolat, autoritățile germane semnalând mai multe tentative similare în ultima perioadă.

Metoda „listei de hoți”, folosită pentru a aduce panică

Escrocheria a fost pusă în aplicare în două regiuni din Germania și a vizat în special persoane în vârstă. În primul caz, femeia de 94 de ani a primit un apel telefonic de la un bărbat care s-a prezentat drept polițist, potrivit nordischepost.de, citat de Adevărul.

Acesta i-a spus că poliția ar fi reținut doi străini, identificați ca fiind români, asupra cărora ar fi fost găsită o listă cu potențiale victime ale unor spargeri. Numele femeii figura pe această listă, iar pericolul ar fi fost iminent.

Prin presiune constantă și întrebări menite să inducă frică, apelantul a convins-o pe femeie să-și strângă economiile într-o pungă și să le arunce pe fereastră, pentru a fi „puse în siguranță”. La scurt timp, un presupus polițist a ridicat banii din fața locuinței și a dispărut.

O a doua victimă, înșelată prin aceeași schemă

Un caz similar a fost raportat în orașul Bremen. O femeie de 68 de ani a primit un apel de la un număr anonim, iar interlocutorul s-a prezentat, de asemenea, drept polițist.

Acesta i-a spus că numele ei se află pe o listă cu posibile victime ale unor infractori care acționează în cartier.

Sub pretextul protejării bunurilor, femeii i s-a cerut să lase un ceas de valoare în fața ușii. La scurt timp, un bărbat a venit, a luat obiectul și a fugit, fără a putea fi identificat.

Poliția avertizează: „Nu cerem niciodată bani sau bijuterii”

Poliția din Bremen a deschis anchete în ambele cazuri și avertizează populația că astfel de metode de fraudă devin tot mai sofisticate.

Autoritățile subliniază că poliția nu va solicita niciodată bani, bijuterii sau informații financiare prin telefon.

Cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere detalii despre situația lor financiară, să închidă imediat apelurile suspecte și să contacteze direct poliția. Vigilența și informarea pot preveni pierderi financiare semnificative, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Tags:
Citește și...
Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
Eveniment
Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
Eveniment
Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
Eveniment
Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
„Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
Eveniment
„Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
Câți bani câștigă un îngrijitor de animale la stat, în România. Bonus, are cazarea gratuită şi spor de toxicitate
Eveniment
Câți bani câștigă un îngrijitor de animale la stat, în România. Bonus, are cazarea gratuită şi spor de toxicitate
Probleme cu încălzirea? Avem soluția rapidă
Eveniment
Probleme cu încălzirea? Avem soluția rapidă
Când este recomandată detectarea microfoanelor ascunse?
Eveniment
Când este recomandată detectarea microfoanelor ascunse?
Sărbătorile vin cu mese bogate. Avertismentul lui Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine: „De preferat ar fi să cumpărăm mai mult ingrediente de bază” (VIDEO)
Eveniment
Sărbătorile vin cu mese bogate. Avertismentul lui Cristian Mărgărit despre alimentele periculoase din magazine: „De preferat ar fi să cumpărăm mai mult ingrediente de bază” (VIDEO)
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Eveniment
Maria Ghiorghiu a venit cu o nouă previziune. Ce mesaj divin susține că a primit: „Puteți fi siguri de acest lucru”
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Eveniment
Newsweek: Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Ultima oră
14:44 - Motivul pentru care unii pensionari au primit între 490 și 610 lei în plus la pensie, în luna decembrie
14:38 - Tragedie înainte de Crăciun! Un bărbat a murit electrocutat în timp ce monta instalații luminoase
14:38 - Retragerea Simonei Halep continuă să fie analizată de presa americană: „Fanii își aduc aminte cu nostalgie performanțele ei”
14:08 - Legea Novak, contestată la Curtea Constituțională a României. Nicușor Dan nu e de acord cu legea fostului ministru al Sportului
14:07 - Câți români din diaspora mai sunt interesați să investească în România și ce domenii ar alege, potrivit unui sondaj recent
13:59 - Cum reușesc platformele digitale să-i facă dependenți pe copii după modelul păcănelelor. Cazul Roblox
13:56 - „Preotul” condamnat pentru escrocherie revine în atenția poliției! slujbe și donații sub umbrela unui ONG, la Galați
13:55 - Sărbătoare în calendarul ortodox. Astăzi este cinstit Sfântul Agheu. Află cine a fost prorocul Vechiului Testament
13:44 - Surse: Subiectul de foc pe care Coaliția vrea să-l decidă până la final de 2025! Ajunge mâine pe masa liderilor
13:21 - Elon Musk a reușit o performanță istorică. Averea sa a depășit 600 de miliarde de dolari