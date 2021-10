O nouă mutație a variantei Delta ar fi dus la creșterea alarmantă a bilanțului COVID-19 în Marea Britanie. Scott Gottlieb, fost șef FDA: Trebuie să vedem urgent dacă e mai transmisibilă

Marea Britanie a înregistrat o creștere semnificativă a bilanțului de cazuri noi de infecții cu SARS-CoV-2, cea mai mare din ultimile trei luni, iar Scott Gottlieb, fost comisar FDA, spune că e posibil ca situația să fi fost provocată de o mutație a variantei Delta, așa-numita tulpină Delta Plus.

Fostul oficial spune că e nevoie de analize științifice pentru a vedea dacă Delta Plus este mai transmisibilă decât celelalte variante de SARS-CoV-2, precum și în ce măsură este combătută de vaccinurile anti-COVID-19.

„Regatul Unit a raportat cea mai mare creștere a numărului de cazuri zilnice de Covid pe un interval de trei luni, în condițiile în care noua variantă delta AY.4 cu mutația S:Y145H la spike a ajuns la 8% din cazurile secvenționate ale Regatului Unit. Avem nevoie urgent de o cercetare pentru a vedea dacă această delta plus este mai transmisibilă sau dacă reușește să treacă parțial de imunitate (cea dată de vaccinare, n.r.)”, a scris Scott Gottlieb, pe Twitter.

UK reported its biggest one-day Covid case increase in 3 months just as the new delta variant AY.4 with the S:Y145H mutation in the spike reaches 8% of UK sequenced cases. We need urgent research to figure out if this delta plus is more transmissible, has partial immune evasion?

