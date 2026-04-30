„Guvernul Bolojan se apropie de final” – atacul lui Ciolacu și războiul politic pe deficit și bani

Marcel Ciolacu ieșit, din nou, la rampă și anunță sfârșitul lui . Preşedintele CJBuzău a joi că moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan va trece cu cele mai multe voturi înregistrate vreodată în România. Ciolacu cere și un premier social-democrat.

Ciolacu anunță sfârșitul guvernului Bolojan

„Vom vedea marţi, dacă vreţi o părere proprie cu experienţă destul de bogată parlamentară şi de preşedinte al Camerei, moţiune va trece. Eu cred că va fi moţiunea cu cele mai multe voturi din istoria României.

Preşedintele României, este atributul domniei sale de a face desemnarea de prim ministru, nu a unui partid. Nici măcar telepatic nu comunic cu domnul preşedinte. De obicei partidul cu cei mai mulţi parlamentari propune primul ministru, dar aceste discuţii se duc cu preşedintele şi preşedintele desemnează prin decret un prim ministru desemnat, urmând ca el să vină în Parlament să fie trecut prin votul parlamentarilor.”, a declarat Marcel Ciolacu, citat de Agerpres.

Ciolacu nu uită că Bolojan i-a luat locul

Întrebat cum vede soarta premierului Ilie Bolojan, după votul moţiunii de cenzură programat pentru data de 5 mai, fostul premier social-democrat a afirmat că nu va fi una uşoară.

„Ca soarta fiecărui fost prim-ministru, presupun că nu o să se mai vorbească de premierul Marcel Ciolacu, o să se vorbească de Bolojan. Nu e o soartă uşoară dar e un om puternic şi o să o ducă la fel ca şi mine.”, a declarat șeful .

Se plătesc polițe

Cu o astfel de declarație, Ciolacu arată că nu uită criticile pe care le-a tot primit cu privire la deficitul lăsat în urmă.

Nu uităm că dinspre tabăra lui Bolojan a venit constant ideea că România a fost lăsată cu un deficit mare după guvernarea Ciolacu. Cu alte cuvinte, că statul a cheltuit mai mult decât își permitea și că acum trebuie „strânsă cureaua”.

În același timp, au apărut și critici legate de modul în care au fost împărțiți banii către primării și consilii locale, cu acuzații că sume importante ar fi ajuns în teritoriu, în special în zone cu influență PSD.