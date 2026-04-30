NEWS ALERT: Patru marinari români, blocați pe nava MSC Francesca după sechestrul iranian. MAE: „Sunt în siguranță”

Patru români se află la bordul navei cargo MSC Francesca, sechestrată de autoritățile iraniene în urmă cu mai bine de o săptămână, potrivit unei confirmări oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Situația este atent monitorizată de Ambasada României din Teheran, iar autoritățile susțin că, în acest moment, cei patru cetățeni sunt în afara oricărui pericol imediat.

Cine sunt cei patru români de la bord

Potrivit autorităților, nava a fost sechestrată de Iran în urmă cu mai multe zile, în cadrul unei acțiuni care a vizat mai multe vase comerciale suspectate de încălcări ale legislației maritime iraniene.

Conform unor relatări, citate de newsweek.ro, autoritățile iraniene ar fi interzis echipajului orice contact cu exteriorul, inclusiv folosirea telefoanelor mobile, ceea ce a ridicat rapid semne de întrebare privind siguranța celor aflați la bord.

Informațiile disponibile arată că cetățenii români nu fac parte din echipajul permanent al navei, ci ar fi fost subcontractați pentru lucrări tehnice și de reparații.

Reacția Ministerului de Externe

Inițial, a declarat că autoritățile iraniene au refuzat să confirme oficial prezența celor patru români pe navă și că nu existau solicitări de asistență consulară. Totuși, la o săptămână distanță, instituția a revenit asupra situației și a confirmat oficial că cei patru români se află pe MSC Francesca, vas aflat sub controlul autorităților iraniene.

„Ambasada României în Republica Islamică Iran are în atenție situația a patru cetățeni români, aflați la bordul navei MSC Francesca, care este în prezent sechestrată de autoritățile iraniene”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit aceleiași surse, autoritățile locale au informat partea română că aceștia „se află în siguranță și în stare bună de sănătate”.

Diplomații români din Teheran continuă contactele atât cu autoritățile iraniene, cât și cu partenerii europeni și cu autoritățile din Muntenegru, pentru a urmări evoluția cazului și pentru a fi pregătiți să ofere sprijin consular dacă situația o va impune. De asemenea, MAE a precizat că până în prezent nu au fost înregistrate cereri oficiale de asistență din partea celor aflați la bord sau a familiilor acestora.

Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică

Incidentul are loc într-un context regional extrem de tensionat. În jurul datelor de 22–23 aprilie, Marina Gărzii Revoluționare din Iran a reținut două nave comerciale, invocând presupuse încălcări ale legislației maritime. Printre acestea s-a aflat și MSC Francesca, una dintre navele escortate către țărmurile iraniene. Operațiunea s-a desfășurat în zona strategică a , una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol și gaze naturale.

Iranul susține că unele nave comerciale au încălcat regulile de tranzit, în timp ce SUA și aliații săi consideră aceste acțiuni drept forme de presiune strategică și încălcări ale libertății de navigație.

Pentru România, cazul MSC Francesca readuce în atenție vulnerabilitatea navigatorilor români care lucrează în zone de conflict sau pe rute maritime cu risc ridicat. Deși autoritățile insistă că cei patru cetățeni sunt în siguranță, lipsa comunicării directe și contextul militar din regiune mențin îngrijorarea ridicată.