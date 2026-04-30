Ce poți face în București de 1 Mai: Festivaluri, plimbări pe Dâmbovița cu caiacul și multe concerte. Vezi lista completă cu evenimente

Ana Maria
30 apr. 2026, 16:05
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Minivacanța de 1 Mai 2026: Ce surprize culinare aduce Festivalul „Micului ce Mare”
  2. Cum poți descoperi Bucureștiul de pe apă, pe Dâmbovița
  3. Minivacanța de 1 Mai 2026: Ce program au „Străzile Deschise” în acest weekend
  4. Minivacanța de 1 Mai 2026:  Ce expoziții și evenimente speciale pot fi vizitate în Capitală?
  5. Cum poți vizita Palatul Parlamentului de 1 Mai
  6. Unde au loc concertele și petrecerile din Capitală
  7. Ce activități sunt pregătite pentru copii
  8. Ce filme poți vedea în acest weekend

Minivacanța de 1 Mai 2026 începe sub semnul vremii instabile, însă asta nu îi oprește pe bucureșteni și pe turiști să se bucure de zilele libere. Chiar dacă ploaia își face simțită prezența, Capitala vine cu o ofertă generoasă de evenimente, potrivită pentru toate gusturile.

De la festivaluri gastronomice și concerte, până la plimbări pe apă sau tururi ghidate, orașul se transformă într-un adevărat centru al distracției.

Minivacanța de 1 Mai 2026: Ce surprize culinare aduce Festivalul „Micului ce Mare”

Unul dintre punctele de atracție ale acestui weekend este Festivalul „Micului ce Mare”, organizat la Rondul Alba Iulia, în perioada 30 aprilie – 3 mai, potrivit G4Media.

Vizitatorii vor putea gusta un mic spectaculos de 100 de metri, dar și alte sute de variante de mici, pregătite după rețete diverse. Oferta culinară este completată de preparate tradiționale precum tocănițe la ceaun, pastramă, costițe sau frigărui. În zona de street food, participanții vor găsi burgeri, sandwich-uri, clătite, înghețată și deserturi, astfel încât experiența să fie completă. Organizatorii promit atât rețete clasice, din carne de porc și vită, cât și reinterpretări moderne.

Evenimentul include și muzică, spectacole și o zonă dedicată produselor hand-made, iar accesul este gratuit.

Cum poți descoperi Bucureștiul de pe apă, pe Dâmbovița

Duminică, bucureștenii sunt invitați la o experiență diferită: plimbări cu caiacul pe Dâmbovița, organizate la Debarcaderul din Piața Națiunilor Unite.

Activitatea se desfășoară fără rezervare, într-un cadru relaxat, oferind participanților șansa de a vedea orașul dintr-o perspectivă inedită. Plimbările sunt gratuite și au loc în intervalele 10:00–14:00 și 16:00-20:00. Tot în aceeași zi, în Piața Revoluției, va avea loc o dezbatere despre viitorul râului, dar și o expoziție dedicată proiectului „Dâmbovița 2035”, care propune o viziune modernă asupra zonei.

Minivacanța de 1 Mai 2026: Ce program au „Străzile Deschise” în acest weekend

Programul „Promenada Urbană” continuă și în minivacanța de 1 Mai, cu restricții pentru mașini și acces liber pentru pietoni în centrul Capitalei.

Sâmbătă, 2 mai:

  • 10:00–22:00: Calea Victoriei devine zonă exclusiv pietonală

Duminică, 3 mai:

  • 10:00–14:00 și 16:00–20:00: Plimbări pe Dâmbovița
  • 14:00–16:00: Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”
  • 17:00–19:00: Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”
  • 17:00–18:30: Dezbatere publică „Dâmbovița Apă Dulce râul care unește”
  • Pe tot parcursul zilei: Expoziția „Dâmbovița 2035”

Minivacanța de 1 Mai 2026:  Ce expoziții și evenimente speciale pot fi vizitate în Capitală?

Pasionații de istorie auto pot merge la expoziția „Pro-Vehiculum Urbi”, organizată la hub-ul DeGalben din Piața Amzei, între 3 și 9 mai.

Aici sunt expuse vehicule istorice, inclusiv un kart românesc funcțional, motociclete din perioada comunistă, documente de epocă și trofee sportive. De asemenea, pe esplanadă vor putea fi admirate autospeciale de poliție și pompieri, dar și modele Dacia, ARO și Renault.

Programul de vizitare diferă în funcție de zi, iar accesul este gratuit.

Cum poți vizita Palatul Parlamentului de 1 Mai

Pentru cei interesați de turismul cultural, Palatul Parlamentului își deschide porțile pentru tururi ghidate pe 1 și 2 mai. Vizitatorii pot descoperi una dintre cele mai impresionante clădiri din lume, construită în perioada regimului comunist și devenită în prezent sediul Parlamentului României.

Prețul unui bilet pentru adulți este de 69 de lei, iar copiii beneficiază de acces gratuit.

Unde au loc concertele și petrecerile din Capitală

Cluburile și restaurantele din București au pregătit o serie de evenimente pentru 1 Mai.

Vineri, 1 mai:

  • Stela Enache [LIVE] – Control Club, 14:00
  • Proconsul – Botanic Restaurant, 19:00
  • Alexandra Crăescu & Americas – Riviera Park, 19:00
  • Timpuri Noi – Quantic, 20:30
  • Sukar Nation – The Pub Universității, 21:00
  • Alina Crișan & Band – Hard Rock Cafe, 21:30
  • Școala Veche – Berăria H, 23:30

Sâmbătă, 2 mai:

  • Altar XXXV years tour – Quantic, 19:00

Ce activități sunt pregătite pentru copii

Cei mici au parte de evenimente dedicate, cum este festivalul de zmeie organizat la Veranda Mall, pe 1 mai, de la ora 16:00. Copiii vor putea să își creeze propriile zmeie, să participe la mini-concursuri și să se bucure de muzică și dans într-o atmosferă de sărbătoare.

În același timp, între 1 și 3 mai, Opera Comică pentru Copii găzduiește „Bebe Fest OCC”, un eveniment dedicat familiilor, unde arta și joaca se îmbină într-un mod accesibil celor mici.

Ce filme poți vedea în acest weekend

Cinefilii au la dispoziție o selecție de filme europene nominalizate la premiile Gopo 2026, proiectate la Cinema Elvire Popesco, în perioada 30 aprilie – 3 mai.

Printre titlurile incluse se numără:

  • „Flow / O pisică fără frică”
  • „Un simplu accident”
  • „Sirât”
  • „Marcello al meu”
  • „Dl. Aznavour”
  • „Nouvelle Vague”
