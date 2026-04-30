Un lider PNL acuză că unii aleși au fost forțați să semneze moțiunea: „Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra și se pot exprima la vot, acesta fiind secret”

Traian Avarvarei
30 apr. 2026, 14:33
Sorin Grindeanu, președintele PSD, și premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Andronache (PNL): Nu e deloc clar că moțiunea PSD-AUR va trece
  2. Mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, a declarat sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. El a precizat că inclusiv printre aleșii PSD sunt unii contra moțiunii și au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret.

Andronache (PNL): Nu e deloc clar că moțiunea PSD-AUR va trece

„Facem toate demersurile democratice în Parlament pentru a susține Guvernul Bolojan și a determina eșecul moțiunii de cenzură. Nu toți cei care semnează o moțiune o și votează. Sunt parlamentari care au fost forțați să semneze moțiunea, chiar dacă nu sunt de acord cu aruncarea țării în haos de către PSD și AUR.

Inclusiv parlamentari din PSD sunt contra moțiunii de cenzură, iar ei au posibilitatea să se exprime la vot, fiindcă votul este secret și nu poate fi controlat de conducerea partidului. Nu e deloc clar că această moțiune va obține numărul necesar de voturi pe 5 mai”, a scris Gabriel Andronache, pe Facebook.

Mai mulți parlamentari POT au anunțat că nu vor vota moțiunea PSD-AUR

16 senatori și deputați, care au ajuns în Parlament pe listele POT și care, între timp, s-au reorganizat în grupul parlamentar „Uniți pentru România”, au anunțat deja că nu vor susține moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, dacă nu va exista o soluție concretă pentru formarea unei noi majorități și a unui guvern stabil.

Recent, Anamaria Gavrilă a explicat că parlamentarii din grupul pe care îl coordonează au semnat moțiunea, însă acest gest nu echivalează automat cu susținerea ei la votul final. Condiția impusă este una clară: PSD și AUR trebuie „să își asume guvernarea”.

