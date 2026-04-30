Cum alegi corect utilajul pentru lucrul la înălțime: ghid practic și criterii de selecție

Alegerea utilajului potrivit pentru lucrul la înălțime influențează direct siguranța echipei, ritmul lucrării și costurile de operare. De multe ori, selecția este făcută pornind aproape exclusiv de la înălțimea maximă de lucru, însă în practică lucrurile sunt mai complexe. Un utilaj ales corect trebuie să se potrivească atât tipului de intervenție, cât și condițiilor reale din teren.

Înălțimea de lucru nu este singurul criteriu important

Înălțimea de lucru rămâne, desigur, un punct de plecare esențial. Totuși, ea nu oferă singură o imagine completă asupra utilajului de care ai nevoie. În multe proiecte, platforma trebuie să ajungă într-o anumită zonă fără ca utilajul să poată fi poziționat exact sub punctul de intervenție. În astfel de situații, raza laterală de lucru devine la fel de importantă.

Dacă ai de lucrat în apropierea unei fațade, peste un obstacol sau într-o zonă cu acces dificil, simpla înălțime nu este suficientă. Alegerea trebuie făcută în funcție de modul real în care utilajul va fi folosit, astfel încât echipa să poată lucra eficient și în condiții bune de siguranță.

Accesul și spațiul de manevră contează mai mult decât pare

Un alt aspect important este accesul până la zona de lucru. Există multe situații în care utilajul pare potrivit în fișa tehnică, dar devine greu de utilizat din cauza spațiului limitat din teren. Lățimea căilor de acces, raza de întoarcere, dimensiunile generale și posibilitatea de manevrare în zone înguste trebuie analizate din timp.

În hale, curți interioare, șantiere aglomerate sau spații urbane, un utilaj prea mare poate complica inutil desfășurarea lucrării. Tocmai de aceea, selecția unor trebuie făcută ținând cont nu doar de performanța lor, ci și de cât de ușor pot ajunge și opera în locul respectiv.

Tipul terenului influențează alegerea utilajului

Suprafața pe care va fi folosit utilajul este un alt criteriu esențial. Una este să lucrezi pe beton sau asfalt și alta este să intervii pe teren denivelat, nepavat sau sensibil la greutate. Înainte de alegere, trebuie evaluată stabilitatea terenului și compatibilitatea acestuia cu utilajul ales.

Greutatea totală, modul de deplasare și condițiile de sprijin pot influența atât siguranța, cât și eficiența lucrării. O alegere făcută fără această analiză poate duce la întârzieri, repoziționări inutile sau dificultăți de operare chiar din primele ore de lucru.

Mediul de lucru și tipul intervenției fac diferența

La fel de important este și mediul în care se desfășoară lucrarea. Pentru interior, de regulă, sunt preferate utilaje potrivite pentru spații închise – precum platformele foarfecă electrice sau nacelele articulate electrice, unde contează manevrabilitatea, nivelul redus de emisii și utilizarea eficientă în zone limitate. Pentru exterior, nevoile pot fi diferite, mai ales când intervin distanțe mai mari, acces dificil sau teren variabil.

Și tipul intervenției trebuie luat în calcul. Lucrările de mentenanță, montaj, instalații sau intervențiile la fațade vin cu cerințe diferite. Din acest motiv, utilajul ideal este cel ales în funcție de , nu doar după specificațiile generale din catalog.

Astfel, alegerea corectă a unui utilaj pentru lucrul la înălțime înseamnă mai mult decât identificarea unui echipament care ajunge la cota dorită. Este vorba despre corelarea înălțimii, razei laterale, accesului, terenului și tipului de lucrare. Atunci când toate aceste criterii sunt analizate împreună, selecția devine mult mai eficientă. Cu sprijinul unui partener specializat precum , procesul de alegere poate fi mult mai clar, iar companiile pot identifica mai ușor soluția potrivită pentru fiecare proiect.