VIDEO: Scandal pe miliardele pentru înzestrarea Armatei. Dan Dungaciu acuză că Programul SAFE transformă România doar într-un „client”

30 apr. 2026, 15:54
Dan Dungaciu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Dan Dungaciu: România „nu devine producător”, ci „doar client”
  2. Alte state folosesc fondurile pentru propria industrie de apărare
  3. Critici privind lipsa investițiilor în tehnologie modernă
  4. Dan Dungaciu: România se vasalizează. Vom intra în faza sclavagistă

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, lansează un nou atac la adresa modului în care România implementează Programul SAFE, avertizând că țara riscă să devină dependentă economic și strategic de furnizorii externi de armament. Potrivit acestuia, deși programul presupune împrumuturi de miliarde de euro pentru achiziții strategice, România nu dezvoltă industrie proprie și nu câștigă autonomie reală.

Dan Dungaciu: România „nu devine producător”, ci „doar client”

Liderul AUR susține că România se împrumută masiv fără să obțină beneficii reale pentru economia internă, în timp ce furnizorii externi sunt deja stabiliți.

Potrivit acestuia, aproximativ 9 miliarde de euro sunt alocate pentru înzestrare, alte 4 miliarde pentru infrastructură militară și conexiuni logistice spre Ucraina, iar încă un miliard pentru un hub militar la graniță. Problema majoră, spune el, este că România nu produce nimic în schimb.

„România cheltuie miliarde de euro, dar România nu produce, România nu învaţă, nu câştigă nimic strategic, ci doar cumpără”, a declarat Dungaciu.

Acesta reclamă și faptul că „furnizorul este desemnat”, ceea ce ar elimina competiția și ar exclude transferul real de tehnologie.

„Este vorba despre un proiect în care firmele româneşti, Romarm de pildă, se spune că n-au fost nici măcar consultate”, a adăugat acesta.

Alte state folosesc fondurile pentru propria industrie de apărare

Dungaciu compară situația României cu cea a unor state precum Franța, Polonia, Italia sau Cehia, despre care spune că au folosit fondurile europene pentru a-și întări propriile companii din industria de armament.

„S-au împrumutat de la UE nu doar ca să cumpere, ci ca să dezvolte industria de armament naţional. Ceea ce România nu a făcut!”, afirmă liderul AUR.

El susține că o parte importantă din bani ar ajunge către firme din Germania, în timp ce România rămâne doar consumator.

„România, de fapt, doar cumpără şi nu face nimic şi nu dezvoltă nimic”, spune Dungaciu.

Critici privind lipsa investițiilor în tehnologie modernă

Prim-vicepreședintele AUR mai afirmă că strategia actuală de achiziții militare nu reflectă realitatea războiului modern, unde dronele au devenit decisive.

El invocă războiul din Ucraina și spune că astăzi atacurile cu drone produc majoritatea victimelor, însă acest tip de armament nu este tratat ca prioritate în programul românesc de înzestrare.

„Când te uiţi pe programul de achiziţii, constaţi că această armă fundamentală, decisivă într-un război cu Federaţia Rusă, practic, nu există!”, avertizează Dungaciu.

Dan Dungaciu: România se vasalizează. Vom intra în faza sclavagistă

În cea mai dură declarație, liderul AUR susține că Programul SAFE reprezintă un semnal clar că România își pierde controlul asupra propriei strategii de securitate.

„Achiziţiile militare sunt doar o componentă a acestei chestii. Dacă România se vasalizează, inclusiv prin tipul de programe SAFE, în actuala conjunctură europeană, ce se va întâmpla dacă Europa se federalizează?

„Dacă acum România este un actor vasal, evident că vom intra în faza sclavagistă a funcţionării României.”, a conchis Dan Dungaciu.

