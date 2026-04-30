Ana Maria
30 apr. 2026, 12:59
Sursa foto: Facebook / @PRO TV

Schimbare neașteptată la PRO TV. Emisiunea „Românii au Talent” nu va mai fi difuzată, vineri, 1 mai, decizia luându-i prin surprindere pe mulți telespectatori fideli ai show-ului. Programul intră temporar într-o pauză, iar locul său din grila de programe va fi ocupat de alte producții.

Schimbarea nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie gândită de producători pentru acest sezon, care vine cu o noutate importantă pentru formatul emisiunii.

Schimbare neașteptată la PRO TV. Ce a anunțat Andi Moisescu

Potrivit explicațiilor oferite de juratul Andi Moisescu, pauza are legătură directă cu un nou mecanism de vot care implică mai mult publicul. Pentru prima dată în istoria competiției, telespectatorii vor avea un rol decisiv încă din această etapă, nu doar în semifinale.

Le-am pregătit 12 momente, organizate în 6 categorii distincte. Câte 2 momente pentru fiecare categorie. E destul de simplu. Ne dorim să implicăm şi mai mult publicul în experienţa «Românii au talent». Până acum votul publicului începea să facă legea în emisiune din semifinale, însă acum e diferit”, a explicat Andi Moisescu, potrivit Cancan.

Cum pot vota telespectatorii și ce miză are votul

Publicul are posibilitatea să își susțină favoriții într-un interval clar stabilit, între 24 aprilie și 1 mai, până la miezul nopții. Votul se desfășoară pe o platformă dedicată, unde pot fi urmărite din nou cele 12 momente artistice pe care juriul nu a reușit să le departajeze.

Miza este una uriașă, votul telespectatorilor va avea puterea unui Golden Buzz, trimițând direct în semifinale șase concurenți.

Câți semifinaliști sunt deja stabiliți

Andi Moisescu a oferit detalii și despre modul în care va fi completată lista semifinaliștilor, explicând că o parte dintre locuri sunt deja ocupate.

„Totul ţine de o premieră în sistemul de votare a semifinaliştilor. Pentru prima dată, în acest an şase dintre semifinalişti vor fi desemnaţi prin votul publicului, vot care se încheie vineri, 1 mai, la miezul nopţii. Pe de o parte, este nevoie de timp pentru vot, pe de altă parte, este nevoie de timp pentru pregătirea concurenţilor pentru etapele live.

Matematica e simplă. 10 locuri sunt deja ocupate de cele 10 butoane aurii. Pentru celelalte 26 de poziţii încercăm să alegem tot ce-i mai bun. Şi ca să întărim acest «ce-i mai bun» avem nevoie şi de votul telespectatorilor. 20 de locuri le vom decide noi, cei 4 juraţi, împreună cu Pavel şi Smiley. Iar pentru celelalte 6 locuri, vom apela la ajutorul publicului”, a mai precizat Andi Moisescu.

Schimbare neașteptată la PRO TV. Ce se difuzează în locul emisiunii

În absența show-ului, Pro TV a pregătit o alternativă pentru telespectatori. Postul va difuza două filme cunoscute: „Domnul și doamna Smith”, cu Brad Pitt și Angelina Jolie, urmat de „Să moară Romeo”, producție în care joacă Jet Li.

Decizia vine într-un moment important pentru competiție, în care producătorii încearcă să aducă publicul mai aproape de procesul de selecție și să crească implicarea telespectatorilor înainte de etapele live.

