Ce poți face de 1 Mai, la mare: Ce evenimente vor avea loc în Constanța, Vama Veche și stațiunile din jur

Ana Maria
30 apr. 2026, 10:19
Sursa foto: Inquam Photos / Norbert Nemes
Cuprins
  1. Distracție de 1 Mai pe litoral. Ce evenimente sunt organizate în Constanța
  2. Ce pot vizita turiștii pasionați de istorie
  3. Ce se întâmplă în Vama Veche de 1 Mai
  4. Distracție de 1 Mai pe litoral. Ce alte surprize îi așteaptă pe turiști

Distracție de 1 Mai pe litoral! Dacă nu ți-ai făcut încă planuri pentru minivacanța de 1 Mai, litoralul românesc poate fi o opțiune de luat în calcul. Chiar și în condițiile în care meteorologii anunță o ușoară răcire a vremii și posibile ploi spre finalul săptămânii, stațiunile de la mare propun o serie de evenimente pentru toate gusturile.

De la petreceri pe plajă până la activități culturale și târguri, Constanța și Vama Veche se pregătesc să primească turiștii care decid pe ultima sută de metri să plece la mare.

Distracție de 1 Mai pe litoral. Ce evenimente sunt organizate în Constanța

În Constanța, atmosfera de vacanță este întreținută de petreceri tematice și evenimente speciale. Printre acestea se numără „Balkan Party” și „On the Sand”, organizate în zone populare de pe litoral.

De asemenea, zona Cazinoul din Constanța devine un punct de atracție pentru vizitatori, mai ales în contextul activităților culturale organizate în această perioadă.

Ce pot vizita turiștii pasionați de istorie

Cei care preferă activitățile culturale au la dispoziție mai multe obiective importante din Dobrogea.

„Publicul are, astfel, oportunitatea de a descoperi patrimoniul istoric și arheologic al Dobrogei, prin vizitarea unor situri și expoziții deosebite, precum Edificiul Roman cu Mozaic și Mormântul Pictat de la Tomis din municipiul Constanța, cetățile Capidava și Carsium (Hârșova), precum și complexele muzeale de la Histria și Tropaeum Traiani – Adamclisi”, se arată într-un comunicat, potrivit G4Media.

Ce se întâmplă în Vama Veche de 1 Mai

Vama Veche rămâne una dintre cele mai căutate destinații pentru tineri. Stațiunea este deja pregătită pentru turiști, cu petreceri și evenimente care țin până dimineața. Printre cele mai așteptate se numără „Hustle by the Sea” sau „Retro Parada Primăverii”, evenimente care promit muzică, distracție și o atmosferă specifică începutului de sezon estival.

Distracție de 1 Mai pe litoral. Ce alte surprize îi așteaptă pe turiști

Pe lângă petreceri, litoralul găzduiește și târguri sau evenimente dedicate publicului larg. De exemplu, în Vama Veche sunt promovate diverse inițiative pe rețelele sociale, inclusiv bilete tematice precum „Ani de liceu”, asociate unor locații populare din zonă.

Chiar dacă vremea nu va fi perfectă, litoralul românesc rămâne una dintre principalele opțiuni pentru minivacanța de 1 Mai, mai ales pentru cei care caută distracție, muzică și o atmosferă relaxată.

