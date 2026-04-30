Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât joi să retrimită, din nou, Dosarul Mineriadei la Parchetul General, după ce a constatat existența unor probleme în rechizitoriu. Judecătorii au identificat nereguli legate de modul în care au fost descrise faptele, dar și de analiza probelor incluse în dosar.

Decizia vine după mai multe încercări ale procurorilor de a trimite cazul în instanță, într-un dosar extrem de sensibil pentru istoria recentă a României.

Ce scrie în minuta instanței

Hotărârea instanței este clară în privința deficiențelor identificate:

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre ?i partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Sec?ia Parchetelor Militare, în ceea ce prive?te descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă. Exclude din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă. Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare”, se arată în minuta instanței, potrivit .

Cine sunt inculpații vizați în Dosarul Mineriadei

Printre cei trimiși în judecată se numără fostul președinte , fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, dar și fostul director al SRI Virgil Măgureanu. De asemenea, în dosar apare și Adrian Sârbu.

Aceștia sunt acuzați de procurorii militari de comiterea unor infracțiuni împotriva umanității, în legătură cu evenimentele violente din 1990.

Care este contextul Dosarului Mineriadei

Dosarul vizează reprimarea protestelor anticomuniste din Piața Universității, în iunie 1990, când autoritățile de atunci ar fi apelat la intervenția minerilor pentru a dispersa manifestanții. Potrivit anchetatorilor, bilanțul acelor evenimente este unul grav: patru persoane și-au pierdut viața, aproximativ 1.300 au fost rănite, iar peste 1.200 ar fi fost reținute ilegal.

Ce s-a întâmplat până acum cu Dosarul Mineriadei

Dosarul Mineriadei a ajuns pentru prima dată în instanță în 2017, însă, trei ani mai târziu, a fost retrimis la Parchet de către instanța supremă. Ulterior, procurorii militari au refăcut ancheta și au trimis din nou cauza în judecată, pe 2 aprilie 2025.

Primul termen în procedura de cameră preliminară a avut loc pe 17 octombrie 2025, tot la Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia de acum marchează o nouă întârziere în acest dosar complex, care se întinde pe parcursul a mai multor ani și care vizează unul dintre cele mai controversate episoade din istoria recentă a României.