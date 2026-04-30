Cine va fi viitorul premier, dacă Guvernul Bolojan va pica? Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, susține că, în cazul în care moțiunea de cenzură va duce la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Social Democrat ar trebui să propună un nou premier. Edilul exclude însă varianta ca această funcție să fie ocupată de liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor politice generate de inițiativa de schimbare a actualului Executiv.

A fost o greșeală strategia PSD?

În opinia lui Constantin Toma, a făcut un calcul greșit atunci când a mizat pe ideea că Partidul Național Liberal îi va retrage sprijinul lui Ilie Bolojan.

„Trebuie să spunem lucrurilor pe nume încă o dată, pentru că din păcate partidul meu drag a luat o decizie, nu împotriva lui Bolojan, a luat o decizie împotriva acestei ţări. Mă refer la această alianţă făcută cu AUR pentru a-l da jos pe Bolojan. Dar nu e vorba de dat Bolojan, e vorba de dat jos o idee de a îmbunătăţi, eu ştiu, funcţionarea acestei ţări. PSD-ul a miza foarte mult pe o masă critică în PNL care să îl răstoarne pe Bolojan. Se pare că acea masă nu există, în condiţiile în care ei au luat o decizie în forul lor de conducere că dacă va fi îndepărtat Bolojan, ei nu vor mai sta la masă cu PSD-ul”, a precizat, după şedinţa Consiliului Local Municipal de joi, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, potrivit .

Cine ar trebui să fie viitorul premier

Întrebat cine ar trebui să fie viitorul premier, care să conducă viitorul Guvern, edilul a spus clar că își dorește ca PSD să își asume această responsabilitate, însă fără Sorin Grindeanu în frunte.

Toma a criticat indirect capacitatea actualului lider PSD de a gestiona o astfel de funcție și a invocat inclusiv efectele deciziilor recente din partid.

„Eu mi l-aş dori, cu siguranţă s-ar schimba foarte multe lucruri în ţară de-a doua zi, cursul ar trece imediat la 3 lei pe euro. Bineînţeles că are toate deciziile, le-a ţinut ascunse până acum să nu le afle cineva, le ţine la secret. De a doua zi va lua cele mai tari decizii. (…) Nu am nicio încredere, pentru că este o decizie foarte proastă. Ideea cu tehnocratul este o mare tâmpenie, că ăla ar fi marionetă, dumnealui poate este cel mai potent din PSD. Chiar avem foarte mulţi oameni de valoare în PSD şi cu siguranţă se va găsi unul. Sper că nu Sorin Grindeanu, pentru că până acum nu a dovedit.

Asta n-a înţeles domnul Grindeanu, că o decizie de asta înseamnă şi o lovitură pentru partid foarte puternică. Deci gândiţi-vă, miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, şefi de agenţie, prefecţi, subprefecţi, sunt o armată la nivel naţional şi oamenii ăştia ajutau partidul în sensul în care, fiind pe funcţie, fiind şi vizibili în deciziile bune, ajutau să funcţioneze lucrurile şi puneai acolo în dreptul PSD-ului că a mai făcut o faptă bună”, a mai spus Constantin Toma.

Ce se întâmplă dacă pică Guvernul Bolojan

Social-democratul a atras atenția și asupra unui posibil scenariu politic complicat. Dacă Executivul va fi demis, iar PNL și USR nu vor intra la guvernare, ar putea apărea, din punct de vedere tehnic, o alianță între PSD și AUR.

Această variantă ar putea schimba semnificativ echilibrul politic și direcția guvernării în perioada următoare.