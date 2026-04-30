Un nou standard în asigurările de sănătate internațională: My Global Health

Accesul rapid la servicii medicale de calitate, indiferent de locație, a devenit o necesitate, iar parteneriatul dintre MediHelp și Allianz-Țiriac răspunde acestei nevoi prin My Global Health, o asigurare medicală internațională adaptată stilului de viață modern. Soluția integrează acoperiri variate, de la consultații și spitalizare până la tratamente complexe, inclusiv oncologie sau servicii de maternitate, oferind în același timp limite flexibile de până la 3.000.000 de euro.

Beneficiile includ libertatea de a alege furnizori medicali la nivel global, acces la a doua opinie medicală din partea specialiștilor internaționali și acoperire extinsă pentru investigații avansate, recuperare sau sănătate mintală, conturând un pachet complet, gândit pentru siguranță și predictibilitate pe termen lung, atât pentru persoane individuale, cât și pentru familii active. Află mai multe în cele ce urmează.

Beneficiile esențiale ale asigurării My Global Health pentru protecție internațională

My Global Health reunește într-un singur pachet servicii medicale esențiale și complexe, adaptate noilor tendințe din piața asigurărilor private de sănătate. Asigurarea acoperă o gamă largă de nevoi medicale, de la consultații, spitalizare și medicamente prescrise, până la tratamente pentru afecțiuni grave precum cancerul. Sunt incluse servicii de maternitate, îngrijire psihologică și psihiatrică, dar și îngrijire paliativă, oferind un sprijin complet pe tot parcursul vieții. În același timp, beneficiarii au acces la servicii de transplant, imagistică avansată și programe de reabilitare și fizioterapie, ceea ce contribuie la o abordare integrată a sănătății. Prin această structură, produsul oferă continuitate și siguranță medicală, indiferent de tipul de intervenție necesară, fiind gândit pentru a răspunde atât situațiilor acute, cât și celor de lungă durată.

Cum funcționează acoperirea globală și ce opțiuni ai la dispoziție

este structurată pe mai multe niveluri de acoperire, fiecare adaptat nevoilor și bugetelor diferite. Pachetele pornesc de la Blue, cu acoperire de până la 500.000 de euro în Europa sau Europa plus Israel, și ajung până la Royal, cu acoperire globală de până la 3.000.000 de euro, cu excepția Statelor Unite. Între aceste extreme se regăsesc variantele Azure, Cobalt și Admiral, fiecare oferind limite și arii geografice diferite. Această structură permite personalizarea nivelului de protecție, în funcție de stilul de viață și de nevoile medicale ale fiecărei persoane. Astfel, utilizatorii pot alege exact gradul de acoperire dorit, fără compromisuri majore privind accesul la servicii medicale esențiale.

De ce contează parteneriatul dintre MediHelp și Allianz-Țiriac pentru siguranța ta

Unul dintre elementele definitorii ale MediHelp International și Allianz-Țiriac Asigurări este combinația dintre expertiza internațională în asigurări de sănătate private și soliditatea financiară a unui grup global de asigurări. Acest parteneriat stă la baza produsului My Global Health și oferă un nivel ridicat de încredere pentru asigurați, într-un domeniu în care siguranța și predictibilitatea sunt esențiale. Pe de o parte, MediHelp aduce know-how-ul specializat în asigurări medicale private internaționale, cu acces la rețele medicale globale și soluții adaptate mobilității moderne. Pe de altă parte, Allianz-Țiriac contribuie cu stabilitate, capacitate de plată și experiență vastă în gestionarea riscurilor la scară largă. Împreună, cele două branduri consolidează un sistem de protecție medicală construit pe încredere, continuitate și acces rapid la servicii de calitate oriunde în lume.

Flexibilitate și control în alegerea serviciilor medicale oriunde în lume

Un avantaj esențial al My Global Health este libertatea reală de alegere pe care o oferă asiguraților, indiferent de țară sau sistem medical. Utilizatorii pot accesa servicii medicale atât la furnizori locali, cât și internaționali, având control asupra deciziilor medicale importante și posibilitatea de a selecta specialiști și clinici în funcție de nevoile lor. Această flexibilitate este completată de accesul la a doua opinie medicală și de posibilitatea de a beneficia de tratamente în centre medicale de top din întreaga lume, ceea ce transformă experiența medicală într-una personalizată și predictibilă. În plus, structura globală a acoperirii permite adaptarea rapidă la schimbări de locuire, călătorii frecvente sau expunere internațională, oferind liniștea că protecția medicală rămâne constantă, indiferent unde te afli.

My Global Health se poziționează ca o soluție completă de protecție și predictibilitate. Prin combinația dintre expertiza MediHelp International și soliditatea oferită de Allianz-Țiriac Asigurări, produsul răspunde nevoii tot mai accentuate de siguranță medicală la nivel global, oferind acces la îngrijire de top, flexibilitate în alegerea furnizorilor și acoperiri extinse pentru situații medicale complexe. În acest mod, My Global Health nu este doar o asigurare medicală internațională, ci un instrument de planificare a sănătății pe termen lung, gândit pentru a oferi liniște și încredere în fiecare etapă a vieții, indiferent de locul în care te afli.