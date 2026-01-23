Cum ar funcționa în România plata integrală a pensiei? În Statele Unite, un sistem de pensii numit „Defined Benefit” oferă beneficiarilor două opțiuni: plata lunară pe viață sau o sumă globală, plătită integral la momentul pensionării. Această sumă unică este calculată de angajator prin estimarea valorii prezente a tuturor plăților viitoare, ținând cont de speranța medie de viață (în jur de 15-20 ani) și de rata de actualizare a banilor.

Plata integrală a pensiei: Câți bani ar primi, în total, pensionarii români

Pornind de la modelul american, o analiză realizată de estimează sumele totale care ar putea fi încasate în România, dacă pensia ar fi plătită integral la ieșirea la pensie. Calculul se bazează pe și o perioadă medie de plată de aproximativ 18 ani.

Iată câteva exemple orientative:

Salariu net 3.000 lei – pensie totală de 243.000 lei

Salariu net 5.000 lei – pensie totală de 405.000 lei

Salariu net 10.000 lei – pensie totală de 810.000 lei

Mai jos, lista completă pentru salarii între 3.000 și 10.000 lei:

Salariu net Pensie integrală estimată 3.000 lei 243.000 lei 3.500 lei 283.500 lei 4.000 lei 324.000 lei 4.500 lei 364.500 lei 5.000 lei 405.000 lei 5.500 lei 445.500 lei 6.000 lei 486.000 lei 6.500 lei 526.500 lei 7.000 lei 567.000 lei 7.500 lei 607.500 lei 8.000 lei 648.000 lei 8.500 lei 688.500 lei 9.000 lei 729.000 lei 9.500 lei 769.500 lei 10.000 lei 810.000 lei

Este important de subliniat că aceste cifre sunt orientative și se bazează pe calculele aplicate în SUA.

Ce avantaje ar aduce plata integrală a pensiei în România

Implementarea acestui sistem ar putea aduce beneficii semnificative pentru pensionari:

Acces imediat la o sumă considerabilă de bani

Libertatea de a investi sau a folosi banii pentru nevoi personale (achiziția unei locuințe, sprijin familial etc.)

Protecție împotriva efectelor negative ale inflației pe termen lung

Care sunt riscurile unui astfel de sistem

Pe de altă parte, experții avertizează asupra potențialelor riscuri. Fără o educație financiară adecvată, o sumă mare de bani primită o dată poate fi consumată rapid, ceea ce ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a pensionarilor. De aceea, în SUA, decizia privind plata integrală este adesea luată cu consultanță financiară atentă.