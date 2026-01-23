B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA

Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA

Ana Maria
23 ian. 2026, 11:11
Calcul: Câți bani ar încasa pensionarii români, în total, dacă ar primi pensia integral, ca în SUA
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Plata integrală a pensiei: Câți bani ar primi, în total, pensionarii români
  2. Ce avantaje ar aduce plata integrală a pensiei în România
  3. Care sunt riscurile unui astfel de sistem

Cum ar funcționa în România plata integrală a pensiei? În Statele Unite, un sistem de pensii numit „Defined Benefit” oferă beneficiarilor două opțiuni: plata lunară pe viață sau o sumă globală, plătită integral la momentul pensionării. Această sumă unică este calculată de angajator prin estimarea valorii prezente a tuturor plăților viitoare, ținând cont de speranța medie de viață (în jur de 15-20 ani) și de rata de actualizare a banilor.

Plata integrală a pensiei: Câți bani ar primi, în total, pensionarii români

Pornind de la modelul american, o analiză realizată de Gândul estimează sumele totale care ar putea fi încasate în România, dacă pensia ar fi plătită integral la ieșirea la pensie. Calculul se bazează pe media salariului net actual și o perioadă medie de plată de aproximativ 18 ani.

Iată câteva exemple orientative:

  • Salariu net 3.000 lei – pensie totală de 243.000 lei
  • Salariu net 5.000 lei – pensie totală de 405.000 lei
  • Salariu net 10.000 lei – pensie totală de 810.000 lei

Mai jos, lista completă pentru salarii între 3.000 și 10.000 lei:

Salariu net Pensie integrală estimată
3.000 lei 243.000 lei
3.500 lei 283.500 lei
4.000 lei 324.000 lei
4.500 lei 364.500 lei
5.000 lei 405.000 lei
5.500 lei 445.500 lei
6.000 lei 486.000 lei
6.500 lei 526.500 lei
7.000 lei 567.000 lei
7.500 lei 607.500 lei
8.000 lei 648.000 lei
8.500 lei 688.500 lei
9.000 lei 729.000 lei
9.500 lei 769.500 lei
10.000 lei 810.000 lei

Este important de subliniat că aceste cifre sunt orientative și se bazează pe calculele aplicate în SUA.

Ce avantaje ar aduce plata integrală a pensiei în România

Implementarea acestui sistem ar putea aduce beneficii semnificative pentru pensionari:

  • Acces imediat la o sumă considerabilă de bani
  • Libertatea de a investi sau a folosi banii pentru nevoi personale (achiziția unei locuințe, sprijin familial etc.)
  • Protecție împotriva efectelor negative ale inflației pe termen lung

Care sunt riscurile unui astfel de sistem

Pe de altă parte, experții avertizează asupra potențialelor riscuri. Fără o educație financiară adecvată, o sumă mare de bani primită o dată poate fi consumată rapid, ceea ce ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a pensionarilor. De aceea, în SUA, decizia privind plata integrală este adesea luată cu consultanță financiară atentă.

Tags:
Citește și...
Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
Eveniment
Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
Eveniment
Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
Eveniment
Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Eveniment
Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Eveniment
Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Eveniment
Costinel Cosmin Zuleam, suspectul-cheie în crima din Sibiu, în fața Curții de Apel Alba Iulia. Bărbatul spune că regretă fapta comisă
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Eveniment
Ce înseamnă RON, acronimul leului românesc. Nu mulți știu cum s-a ajuns la această prescurtare
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Eveniment
Aici animalele nu tremură de frig! Grădina zoologică din România unde maimuțele primesc ceai cald, iar leii au încălzire prin pardoseală
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
Eveniment
Puțini români știu asta! Cel mai mare baraj din Europa se află în România. O minune inginerească în Retezat
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Eveniment
De ce ucid copiii? Explicațiile specialiștilor după tragedia care a îngrozit România
Ultima oră
11:48 - Dependența de ecrane poate afecta atenția și creierul, mai ales la copii. Vlad Ciurea: „Români, feriți-vă de lumina albastră”
11:45 - Incendiu devastator: Un fost primar PSD a fost găsit carbonizat. Casa i-a luat foc în această dimineață
11:29 - Donald Trump a retras invitația pentru Canada la Consiliul pentru Pace. Ce i-a scris lui Mark Carney, premierul Canadei
11:05 - Șofer de Uber, pus în încurcătură de o comandă uriașă. Cursă din Balotești până în Salonic, Grecia: „Oare trebuia să o accept?”
10:45 - Crește vârsta de pensionare la militari. Anunțul făcut de Nicușor Dan: „Înţeleg că s-au înţeles pe o formă de lege”
10:32 - Ruptură de proporții în AUR. George Simion a rămas fără mâna dreaptă. Marius Lulea îl pune la colț pe șeful său (VIDEO)
10:27 - Platforma TikTok, preluată de americani. Donald Trump: „Sunt foarte fericit că am contribuit la salvarea TikTok! Va deveni o voce importantă”
10:09 - Un american stabilit în România a făcut senzație pe TikTok: „Nu e o țară sigură… cântarul nu e fericit” (VIDEO)
09:49 - Cât are de plătit Nicușor Dan, după ce impozitele s-au majorat de la 1 ianuarie: „Nu am mari proprietăți”
09:36 - Imagini tulburătoare surprinse în trafic, la Iași. Un curier nepalez a fost agresat de un șofer (VIDEO)