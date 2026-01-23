Cum ar funcționa în România plata integrală a pensiei? În Statele Unite, un sistem de pensii numit „Defined Benefit” oferă beneficiarilor două opțiuni: plata lunară pe viață sau o sumă globală, plătită integral la momentul pensionării. Această sumă unică este calculată de angajator prin estimarea valorii prezente a tuturor plăților viitoare, ținând cont de speranța medie de viață (în jur de 15-20 ani) și de rata de actualizare a banilor.
Pornind de la modelul american, o analiză realizată de Gândul estimează sumele totale care ar putea fi încasate în România, dacă pensia ar fi plătită integral la ieșirea la pensie. Calculul se bazează pe media salariului net actual și o perioadă medie de plată de aproximativ 18 ani.
Iată câteva exemple orientative:
Mai jos, lista completă pentru salarii între 3.000 și 10.000 lei:
|Salariu net
|Pensie integrală estimată
|3.000 lei
|243.000 lei
|3.500 lei
|283.500 lei
|4.000 lei
|324.000 lei
|4.500 lei
|364.500 lei
|5.000 lei
|405.000 lei
|5.500 lei
|445.500 lei
|6.000 lei
|486.000 lei
|6.500 lei
|526.500 lei
|7.000 lei
|567.000 lei
|7.500 lei
|607.500 lei
|8.000 lei
|648.000 lei
|8.500 lei
|688.500 lei
|9.000 lei
|729.000 lei
|9.500 lei
|769.500 lei
|10.000 lei
|810.000 lei
Este important de subliniat că aceste cifre sunt orientative și se bazează pe calculele aplicate în SUA.
Implementarea acestui sistem ar putea aduce beneficii semnificative pentru pensionari:
Pe de altă parte, experții avertizează asupra potențialelor riscuri. Fără o educație financiară adecvată, o sumă mare de bani primită o dată poate fi consumată rapid, ceea ce ar putea pune în pericol stabilitatea financiară a pensionarilor. De aceea, în SUA, decizia privind plata integrală este adesea luată cu consultanță financiară atentă.