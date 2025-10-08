Numărul bugetarilor a continuat să crească, în ciuda promisiunilor de reformă ale guvernelor României din ultimii ani. De asemenea, salariul net la stat a devenit mai mare decât cel de la privat. Reforma în administrație promisă de actualul Guvern e blocată pentru că nu se înțeleg între ele partidele din coaliție.

Ce arată statisticile despre numărul bugetarilor și salariile lor

Numărul angajaților la stat a crescut la 1,3 milioane. Sunt 836.000 de bugetari în administrația centrală și 870.000 în administrația locală.

Statul a plătit, anul trecut, nu mai puțin de 164 de miliarde de lei pe salariile lor.

Salariul net, deci „în mână”, la stat e de circa 6.000 de lei, față de 5.600 de lei net, cât e salariul la privat, mai arată statisticile citate de .

De ce nu se înțeleg partidele din coaliție pe reforma în administrație

Guvernul Bolojan a promis, la fel ca precedentele, o reformă în administrația publică centrală și locală, dar deocamdată aceasta în certurile din coaliție. Ultima discuție pe subiect a avut loc marți, fără concluzii, și ar urma să fie reluată lunea viitoare.

Premierul PNL Ilie Bolojan și USR susțin disponibilizările în aparatul de stat pe motiv că acesta e supradimensionat și toacă mulți bani degeaba.

„A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani.

Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți și nu e normal să uzezi de administrația locală, să angajezi pe cine vrei, pe ce salarii vrei, pe banii Guvernului”, Ilie Bolojan, luna trecută.

În schimb, PSD la ședința de marți ca primarii să fie lăsați să aleagă între tăieri de personal și tăieri de cheltuieli cu salariile. Asta deși săptămâna trecută toate partidele din coaliție agreaseră în privința procentului de reduceri – 10% din totalul angajaților din administrația locală.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a mai precizat Lia Olguța Vasilescu (PSD), primar al municipiului Craiova și președinte al Asociației Municipiilor din România.

Luni ar urma să aibă loc o nouă discuție în coaliție pe subiectul reformei în administrație.