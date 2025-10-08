B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații

Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații

Traian Avarvarei
08 oct. 2025, 12:49
Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce arată statisticile despre numărul bugetarilor și salariile lor
  2. De ce nu se înțeleg partidele din coaliție pe reforma în administrație

Numărul bugetarilor a continuat să crească, în ciuda promisiunilor de reformă ale guvernelor României din ultimii ani. De asemenea, salariul net la stat a devenit mai mare decât cel de la privat. Reforma în administrație promisă de actualul Guvern e blocată pentru că nu se înțeleg între ele partidele din coaliție.

Ce arată statisticile despre numărul bugetarilor și salariile lor

Numărul angajaților la stat a crescut la 1,3 milioane. Sunt 836.000 de bugetari în administrația centrală și 870.000 în administrația locală.

Statul a plătit, anul trecut, nu mai puțin de 164 de miliarde de lei pe salariile lor.

Salariul net, deci „în mână”, la stat e de circa 6.000 de lei, față de 5.600 de lei net, cât e salariul la privat, mai arată statisticile citate de Digi24.

De ce nu se înțeleg partidele din coaliție pe reforma în administrație

Guvernul Bolojan a promis, la fel ca precedentele, o reformă în administrația publică centrală și locală, dar deocamdată aceasta e blocată în certurile din coaliție. Ultima discuție pe subiect a avut loc marți, fără concluzii, și ar urma să fie reluată lunea viitoare.

Premierul PNL Ilie Bolojan și USR susțin disponibilizările în aparatul de stat pe motiv că acesta e supradimensionat și toacă mulți bani degeaba.

„A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani.

Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți și nu e normal să uzezi de administrația locală, să angajezi pe cine vrei, pe ce salarii vrei, pe banii Guvernului”, a declarat Ilie Bolojan, luna trecută.

În schimb, PSD a propus la ședința de marți ca primarii să fie lăsați să aleagă între tăieri de personal și tăieri de cheltuieli cu salariile. Asta deși săptămâna trecută toate partidele din coaliție agreaseră în privința procentului de reduceri – 10% din totalul angajaților din administrația locală.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a mai precizat Lia Olguța Vasilescu (PSD), primar al municipiului Craiova și președinte al Asociației Municipiilor din România.

Luni ar urma să aibă loc o nouă discuție în coaliție pe subiectul reformei în administrație.

Tags:
Citește și...
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Politică
CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Politică
Raluca Turcan: „Ilie Bolojan este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile”
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”
Politică
Mircea Abrudean: „România are nevoie de specialiști care îmbină precizia cifrelor cu deschiderea către inovație”
Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”
Politică
Diana Buzoianu, avertisment pentru românii care și-au dezactivat mesajele RO-Alert: „Pot face diferența”
Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației
Politică
Vor recupera cursurile elevii care nu merg la școală din cauza furtunii? Ce spune ministrul Educației
Blocaj în Coaliție: Reforma administrației, amânată din nou. De la ce au apărut divergențele (SURSE)
Politică
Blocaj în Coaliție: Reforma administrației, amânată din nou. De la ce au apărut divergențele (SURSE)
Metrorex ar putea renunța la plata cu cardul. Cum s-a ajuns în acest impas
Politică
Metrorex ar putea renunța la plata cu cardul. Cum s-a ajuns în acest impas
Alexandru Rafila spune ce salariu are un director de sănătate publică: „Niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică”
Politică
Alexandru Rafila spune ce salariu are un director de sănătate publică: „Niciun medic, care are salariul dublu, nu se duce să fie director de direcţie sănătate publică”
Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”
Politică
Ministrul Mediului: „E foarte bine să existe în mine un inamic al șmecherilor”
Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Politică
Becali îl acuză pe Simion de trădare: „Eu sunt împăratul. Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
Ultima oră
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
11:34 - Steven Gerrard, replici acide la adresa foștilor colegi de la naționala Angliei: „Niște ratați egoiști”