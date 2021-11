Pregătiri pentru Ziua Națională: Deșeurile de pe canalul Dunavăț au fost colectate în urma unei acțiuni de ecologizare

Mai mulți voluntari din București, pădurari aparținând ocolului silvic Rusca și mai mulți locatari din satul Dunavățu de Jos au participat, astăzi, la o acțiune de ecologizare ce a avut loc pe canalul Dunavăț, din Delta Dunării, în urma proiectului „Delta curată. Comunitate responsabilă”, conform unui reportaj realizat de către Agerpres.

Acțiune pe ecologizare în Delta Dunării

Mișcarea socială a fost inițiată de către Asociația 37, prin intermediul ajutorului oferit de către Seneca Ecologus şi Şcoala gimnazială din Murighiol, în parteneriat cu Primăria comunei Murighiol şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), prin programul „Cu apele curate”.

„De-a lungul timpului, am rămas dezamăgiţi de mizeria de pe canale. Dacă tot trecem, facem poze şi scriem pe reţele sociale despre mizeria de pe canale, am zis să fac ceva, ce pot. Am început cu o agenţie de turism şi cu voluntari din Bucureşti acum vreo patru ani. În primul an, am fost vreo 30, în al doilea an – vreo 50, anul trecut a fost pandemie, dar ne-am organizat vreo 70 de oameni din Bucureşti. Din păcate, acţiunea nu s-a mai putut ţine. Iar acum există acest proiect. Nu ajunge să strângem însă nişte gunoaie. Trebuie ca autorităţile să se implice, la modul unor amenzi severe pentru cei care nu respectă regulile de bun-simţ. Cât timp pet-ul nu va avea o valoare când îl returnezi la magazin, nu cred că gunoaiele vor dispărea”, a declarat Grigore Bejan, pentru sursa citată, proprietarul unei pensiuni din satul Dunavăţu de Jos.

Peste 1.000 de saci de deșeuri au fost adunate

„Oricât de multă voinţă am avut în aceste luni să facem ceva, este nevoie ca autorităţile, cel puţin patru în acest domeniu, să se uite în regulamentele pe care le au, pe legile lor de funcţionare, să se pună la masă, să facă un protocol de colaborare pentru ca lucrurile să funcţioneze. Cu voluntariat nu poţi salva o ţară”, a menţionat coordonatoarea proiectului ‘Deltă curată. Comunitate responsabilă’, Luiza Zamora

Aceasta a mai declarat că acțiunea ce a avut loc astăzi a fost un preambul cu prijelul Zilei Naționale.

Joia trecută, proiectul „Delta curată. Comunitate responsabilă”, prin intermediul reprezentanților și voluntarilor, au reușit să strângă peste 1.000 de deșeuri menajare. De asemenea, aceștia au discutat și despre importanța ecologizării cu cadrele didactice din sat și le-au oferit informații esențiale pentru a proteja mediul.