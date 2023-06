„Prison Break” în viața reală: Planul de evadare a doi deținuți dintr-o închisoare din România. Cum s-a sfârșit totul

Doi deținuți la Penitenciarul Aiud au încercat să evadeze utilizând o metodă inspirată din seria TV „Prison Break”. Cu toate acestea, planurile lor au fost dejucate de gardieni, iar cei doi au fost capturați. Recent, autoritățile au înaintat un nou dosar penal împotriva lor, care a fost trimis în instanță.

Planul de evadare întrerupt de placa de beton în celula Aiud

Cei doi indivizi au mărturisit în timpul procesului penal că, inspirați de un serial pe care-l urmăriseră, au avut ideea de a pune în practică un plan de evadare. În data de 9 iulie 2020, au încercat să-și pună în aplicare planul, întrerupând piciorul unui scaun și începând să sape în tavan. La început, erau convinși că vor reuși să ajungă în altă încăpere, dar situația s-a complicat ulterior.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud au informat alba24.ro că suspecții au descoperit că tavanul era acoperit cu polistiren și l-au îndepărtat rapid. Cu toate acestea, au dat curând de o placă de beton, ceea ce în celula Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud, scrie .

Consecințe severe pentru deținuți

În plus, în timpul perchezițiilor, a fost descoperit asupra unuia dintre cei doi deținuți un caiet în care era realizată o schiță detaliată a rutei de evadare pe care intenționau să o urmeze. Această descoperire constituie o încălcare gravă a regulilor penitenciare și are consecințe serioase asupra situației lor legale. Ca rezultat, cei doi indivizi se expun unui minim de încă 6 luni de închisoare în plus față de pedepsele pe care le execută în prezent și nu vor putea beneficia de eliberare condiționată.