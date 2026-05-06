Radioterapia: ce este, când este recomandată și posibile efecte secundare

Radioterapia face parte din tratamentele frecvent utilizate în oncologie. Medicii o recomandă în multe tipuri de cancer, fie ca terapie principală, fie în combinație cu alte metode. Dacă ai primit această recomandare, este firesc să vrei să înțelegi ce presupune, cum funcționează și la ce reacții te poți aștepta. Informația corectă te ajută să iei decizii în cunoștință de cauză și să colaborezi mai bine cu echipa medicală. Mai jos găsești explicații clare despre dinamica radioterapiei, indicații și efecte posibile.

Ce este radioterapia și cum funcționează?

Radioterapia este un tratament care utilizează radiații ionizante pentru a distruge celulele canceroase. „Radiații ionizante” înseamnă fascicule de energie cu putere mare, capabile să afecteze materialul genetic (ADN-ul) din interiorul celulelor. Atunci când ADN-ul este afectat, celulele tumorale nu se mai pot multiplica și, în timp, mor.

Celulele canceroase se divid mai rapid decât majoritatea celulelor sănătoase. Din acest motiv, sunt mai sensibile la acțiunea radiațiilor. Țesuturile sănătoase din zona tratată pot fi și ele influențate, însă, în majoritatea cazurilor, se refac mai bine între ședințe. Radioterapia nu provoacă durere în timpul administrării. Nu simți radiațiile și nu devii radioactiv după tratament, în cazul formelor externe.

Există două tipuri principale de radioterapie:

1. Radioterapia externă

Este forma cea mai utilizată. Un aparat direcționează fasciculele de radiații către zona unde se află tumora. Tu stai întins pe o masă specială, iar aparatul se mișcă în jurul tău fără să te atingă. O ședință durează, de regulă, între 10 și 30 de minute.

2. Brahiterapia (radioterapia internă)

În acest caz, medicul plasează o sursă de radiații direct în tumoră sau foarte aproape de ea. Se folosește frecvent în cancere precum cel de prostată sau de col uterin. Pentru tine, asta înseamnă că radiația acționează local, pe o zonă bine delimitată.

Când este recomandată radioterapia?

Indicația diferă de la un pacient la altul. În linii mari, medicii folosesc radioterapia în trei situații principale:

1. Tratament cu scop curativ

În anumite tipuri de cancer, radioterapia poate reprezenta tratamentul principal. În alte cazuri, medicul o recomandă:

înainte de operație, pentru a micșora tumora;

după operație, pentru a distruge celulele rămase microscopic.

2. Tratament combinat

Radioterapia se poate asocia cu chimioterapia sau cu tratamente hormonale. În cancerul de col uterin sau în unele forme de cancer pulmonar, combinația crește eficiența terapiei. Medicul oncolog și radioterapeutul decid împreună schema potrivită pentru tine.

3. Tratament pentru controlul simptomelor

În stadii avansate, radioterapia poate reduce durerea sau presiunea exercitată de tumoră asupra unor organe. De exemplu, în cazul unor metastazele osoase, o serie scurtă de ședințe poate diminua durerea și îmbunătăți mobilitatea.

La ce să te aștepți în timpul tratamentului?

În majoritatea cazurilor, vei merge la ședințe de cinci ori pe săptămână, cu pauză în weekend. Durata totală variază între câteva zile și câteva săptămâni, în funcție de tipul cancerului și de schema stabilită. În timpul ședinței:

stai nemișcat într-o poziție fixă;

personalul te monitorizează permanent dintr-o cameră alăturată;

poți comunica prin sistem audio dacă apare un disconfort.

Radioterapia: posibile efecte secundare

Reacțiile diferă în funcție de zona tratată, doza administrată și particularitățile tale biologice. Majoritatea sunt temporare și gestionabile cu ajutor medical. Printre cele mai frecvente se numără:

Oboseala

Apare treptat și se poate accentua spre finalul tratamentului. Odihna regulată, somnul suficient și activitatea fizică ușoară (cum ar fi plimbările scurte) ajută la menținerea energiei.

Reacții la nivelul pielii

Zona iradiată poate deveni roșie, uscată sau sensibilă, asemănător unei arsuri solare ușoare. Medicul îți recomandă creme speciale și îți explică ce produse să eviți. Nu aplica loțiuni fără acord medical.

Reacții specifice zonei tratate

la nivelul sânului: senzație de tensiune locală sau ușoară umflare;

la nivelul prostatei sau pelvisului: urinări mai frecvente, disconfort la urinare sau tranzit intestinal modificat;

la nivelul capului și gâtului: dificultăți la înghițire, gură uscată, modificarea gustului.

Cum poți gestiona mai bine perioada tratamentului?

Ai un rol activ în îngrijirea ta. Iată câteva măsuri practice:

respectă programările și anunță echipa dacă nu te simți bine;

hidratează-te adecvat și menține o alimentație echilibrată, adaptată recomandărilor primite;

protejează zona tratată de soare și de traumatisme locale;

notează simptomele zilnice și discută-le la control.

Radioterapia este o metodă esențială în tratamentul multor tipuri de cancer, utilizată cu scop curativ, adjuvant sau paliativ, în funcție de stadiul bolii și de particularitățile fiecărui pacient. Tehnologiile moderne permit o direcționare precisă a radiațiilor, maximizând eficiența asupra celulelor tumorale și reducând impactul asupra țesuturilor sănătoase.

Deși pot apărea efecte secundare, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, temporare și pot fi gestionate cu sprijin medical adecvat. O bună comunicare cu echipa oncologică și respectarea recomandărilor primite contribuie semnificativ la tolerarea mai ușoară a tratamentului și la obținerea celor mai bune rezultate terapeutice.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist.

Surse:

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy

https://radiotherapy.org.uk/patients-families/what-is-radiotherapy/