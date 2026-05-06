Liderul PSD contestă reformele lui Bolojan! Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, după adoptarea moțiunii de cenzură, care a dus la demiterea Guvernului. Liderul PSD susține că modelul economic promovat de Cabinetul Bolojan a eșuat și afirmă că direcția politică a României trebuia schimbată.

Grindeanu a declarat că România nu poate depinde de un singur lider politic și a insistat că Bolojan nu mai poate reveni în funcție după votul din Parlament.

Liderul PSD contestă reformele lui Bolojan. Ce spune Grindeanu despre modelul economic promovat de premier

Președintele PSD afirmă că Executivul condus de Ilie Bolojan a ajuns la capătul drumului politic, iar măsurile luate în ultimele luni nu au avut susținerea populației.

„Nu se învârte lumea în jurul unui singur om. Ilie Bolojan a venit prim-ministru cu voturile Partidului Social Democrat și a venit cu un model economic care și-a dovedit falimentul.

Asta nu o spune Sorin , președintele PSD, sau doar Partidul Social Democrat, 80% dintre români spun că direcția în care merge România este una greșită”, a declarat Grindeanu.

De ce spune liderul PSD că reforma administrativă a fost „o concediere colectivă”

Sorin Grindeanu a criticat și măsurile administrative luate de Guvernul Bolojan, despre care spune că nu pot fi considerate reforme reale.

„În aceste 11 luni noi am vorbit doar la nivel declarativ de reformă. Ce reformă a fost? Aia (n.r. – reforma administrativă) a fost concediere colectivă. Nu a fost reformă. Dacă mâine la Camera Deputaților se reduce numărul angajaților cu 10, e concediere, nu-i reformă.

Vă spun că reforma administrativă înseamnă înseamnă cu totul altceva. Înseamnă. Înseamnă uniri de UAT-uri, de comune. Reforma este digitalizare. Reforma înseamnă costuri mai puține, e adevărat, dar serviciile publice să rămână la același nivel sau poate chiar un nivel sporit. Eu n-am văzut aceste lucruri”, a mai adăugat Grindeanu.

Liderul social-democrat susține că schimbarea direcției politice era necesară, în contextul în care actuala guvernare ar fi produs efecte negative.

„Până la urmă vorbim de o politică falimentară și de aceea direcția trebuia să fie schimbată”, a mai precizat liderul PSD, într-un interviu pentru Euronews România, potrivit .

Mai poate fi Ilie Bolojan desemnat premier?

Sorin Grindeanu afirmă că Ilie Bolojan nu mai poate reveni în funcția de premier după ce Guvernul său a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Cum poate să mai fie Ilie Bolojan premier, dacă a picat ieri prin moțiune de cenzură? Conform CCR, acest lucru nu se mai poate.

N-ai voie, dacă un guvern a picat, să vii cu același nume de premier. Este exclus!”, a spus Sorin Grindeanu.