Capitala Mexicului se confruntă cu un fenomen îngrijorător: solul se scufundă cu până la 35,5 centimetri pe an. Datele furnizate de un satelit de ultimă generație confirmă cu precizie milimetrică amploarea acestui proces care afectează un oraș cu peste 20 de milioane de locuitori.

Satelitul care detectează schimbări de sub un centimetru

Informațiile provin de la satelitul NISAR, lansat pe 30 iulie 2025 printr-un parteneriat între și ISRO, conform Știrile ProTv.

Misiunea acestuia este de a monitoriza în timp real modificările de la suprafața Pământului, inclusiv tasarea terenurilor, mișcările tectonice sau retragerea ghețarilor.

Tehnologia sa permite detectarea unor deformări ale solului cu o marjă de eroare mai mică de 1 centimetru.

„Procesul de scufundare al orașului Ciudad de Mexico este de notorietate, iar astfel de imagini reprezintă doar începutul pentru NISAR”, a declarat David Bekaert.

De ce se scufundă orașul

Ciudad de Mexico este construit pe un fost lac, peste un acvifer format din straturi de sedimente moi.

Pomparea excesivă a apei subterane, combinată cu greutatea uriașă a infrastructurii urbane, duce la comprimarea acestor straturi și, implicit, la scufundarea treptată a solului.

Consecințele sunt vizibile deja: clădiri afectate, infrastructură deteriorată și probleme inclusiv la rețeaua de metrou.

Un exemplu simbolic este El Ángel de la Independencia, monumentul emblematic al orașului, pentru care au fost adăugate 14 trepte suplimentare pentru a compensa diferențele de nivel.

Tehnologia radar care „vede” prin vegetație

Satelitul NISAR utilizează două tipuri de radar:

banda L (unde lungi), dezvoltată de NASA, care analizează structura solului și a rocilor

banda S (unde mai scurte), dezvoltată de ISRO, sensibilă la vegetație

„Radarul în bandă L va face posibilă detectarea tasării terenului chiar și în zone dificile, inclusiv în regiuni de coastă”, a explicat Craig Ferguson.

Cum arată datele din satelit

Imaginile radar arată orașul ca un mozaic de culori:

albastru închis indică zone care s-au scufundat cu peste 2 cm în doar câteva luni

galben și verde reprezintă variații minore sau „zgomot” de date

Satelitul scanează întreaga planetă o dată la 12 zile, folosind cea mai mare antenă radar construită vreodată de NASA.

Implicații globale

Cazul Ciudad de Mexico este doar unul dintre cele pe care NISAR le va monitoriza.

Specialiștii avertizează că astfel de fenomene pot deveni critice în zonele de coastă, unde tasarea terenului se combină cu creșterea nivelului mării.

„Vom vedea un aflux de noi descoperiri din întreaga lume”, a concluzionat Bekaert.