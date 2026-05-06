„Un om iubit poate repara răni”: Mesajul cu care Cabral s-ar fi dat de gol că s-a despărțit de Andreea Ibacka

Flavia Codreanu
06 mai 2026, 16:24
FOTO: Instagram: Andreea Ibacka
Cuprins
  1. Ce semne indică o ruptură între Cabral și Andreea
  2. Ce mesaje care indica ruptura a postat prezentatorul
  3. Cum au reacționat fanii la vestea că cei doi ar putea fi despărțiți

Cabral și Andreea par să fie în centrul unei situații tensionate în cuplu. Prezentatorul a publicat mai multe mesaje bizare care sugerează momente dificile în viața personală.

Ce semne indică o ruptură între Cabral și Andreea

Speculațiile privind despărțirea dintre cei doi au apărut după ce fanii au observat că cei doi nu se mai afișează împreună, iar de pe pagina actriței au dispărut imagini cu cei doi.

În prezent, ambii sunt plecați în vacanță, însă în destinații total diferite: ea se află singură în Elveția, în timp ce el este departe de casă, fără soție sau copii.

Recent, prezentatorul a postat un mesaj care a alimentat și mai mult zvonul că relația dintre cei doi s-a rupt.

Un singur om iubit cum trebuie poate repara în tine răni și fragilități pe care lumea întreagă le-a făcut în ani”, a scris Cabral Ibacka pe pagina sa de Instagram.

Ce mesaje care indica ruptura a postat prezentatorul

Deși au împreună doi copii, Namiko și Tiago, și păreau o familie fericită, postările recente ale lui Cabral vorbesc despre epuizare emoțională și luptele pe care le-a dus în tăcere, scrie Cancan.

El a subliniat că bărbații nu sunt făcuți din fier și că este important să ceri ajutor atunci când „îți crapă fundația”.

„Nu ni s-a spus niciodată cum să avem grijă de mintea noastră. Ni s-a spus să fim tari. Să ducem. Să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Am învățat să tăcem când doare. Să zâmbim când suntem goi pe dinăuntru. Să fim stâlp… chiar și atunci când ne crapă fundația. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Că nopțile devin mai lungi. Că oboseala nu mai e doar în corp… ci în suflet. Adevărul? Bărbații nu sunt făcuți din fier. Sunt făcuți din povești nespuse, din frici ascunse și din lupte duse în tăcere. Uneori, cel mai mare curaj nu e să reziști, ci să spui: nu mai pot. Să ceri ajutor. Să vorbești. Să recunoști că și tu ai nevoie de cineva. Pentru că nu ești mai puțin bărbat dacă simți. Ești mai viu. Și poate că exact asta trebuie să învățăm: că nu trebuie să ducem totul singuri, că nu trebuie să fim mereu bine, că uneori… e OK să nu fie OK. Ai grijă de tine. Nu doar de tot ce e în jurul tău”, a mai scris Cabral .

Cum au reacționat fanii la vestea că cei doi ar putea fi despărțiți

Urmăritorii de pe rețelele de socializare au reacționat imediat, și au observat o schimbarea de ton a prezentatorului și lipsa interacțiunilor cu soția sa. Aceștia au lăsat numeroase comentarii de susținere, întrebându-l direct dacă este bine.

Internauții au lăsat mesaje emoționante, sperând ca situația din familia lor să se rezolve cât mai repede.

Sperăm că ești bine, împreună cu toți cei dragi! Altfel, și bărbații sunt oameni, nu pietre. Să simți, să te exteriorizezi, să spui ce ai pe suflet, nu e slăbiciune, e curaj, e normalitate. Toate cele bune!”, a declarat unul dintre urmăritori pe pagina de Instagram a lui Cabral Ibaka.

