Cum a fost păcălit un ieșean că o entitate demonică pe nume „Bau” vrea să-i facă rău. I-a dat escrocului o sumă uriașă în schimbul unor „ritualuri” de salvare

Traian Avarvarei
06 mai 2026, 16:24
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Victima, ținută ani în șir într-o stare de frică
  2. Cum a fost amenințată victima cu entitatea demonică „Bau”

Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată pentru înșelăciune în formă continuată, după ce i-ar fi pretins unui om o sumă totală de circa 442.000 de lei pentru ca, la schimb, să-l ferească de o entitate demonică numită „Bau” care, cică, ar fi vrut să-i facă rău.

Victima, ținută ani în șir într-o stare de frică

Procurorii acuză că, în perioada 2021-2024, individul ar fi menținut o persoană într-o stare constantă de frică, spunându-i că există o entitate demonică pe nume „Bau”, care vrea să-i facă rău lui și apropiaților săi.

Individul i-a mai spus că în schimbul unor sume de bani, el poate face așa-zise „sacrificii” care să evite tragediile respective.

Cum a fost amenințată victima cu entitatea demonică „Bau”

Inițial, victima a fost convinsă că entitatea vrea să-i facă rău tatălui său și că trebuie să dea 180.000 de lei pentru ca acest lucru să fie prevenit, scrie BZI.

În 2022, inculpatul i-a spus victimei că soția sa e afectată de influența demonică, iar el o poate izgoni cu niște „sacrificii”, dar acestea costă peste 165.000 de lei. Bărbatul, speriat, a dat banii.

Un an mai târziu, bărbatului i s-a spus că e vulnerabil la energii negative și riscă să se îmbolnăvească, așa că a dat circa 50.000 de lei pentru a fi ”protejat”.

Iar în 2024, inculpatul i-a spus bărbatului că chiar el e în pericol de moarte, dar poate evita o tragedie dacă dă circa 47.000 de lei pentru ritualurile necesare.

În total, victima i-a dat inculpatului circa 442.000 de lei, spun procurorii, citați de BZI.

Cazul e instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

