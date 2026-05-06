Zeci de au fost anulate după ce compania aeriană scoțiană EcoJet Airlines a intrat oficial în proces de lichidare. Start-up-ul își propusese să devină prima companie aeriană complet electrică din lume, însă planurile ambițioase s-au oprit înainte de a deveni realitate. Iată despre ce este vorba!

Ambiții mari, dar fără finanțare suficientă

Compania, fondată în 2023 la Edinburgh, a încercat să atragă o finanțare de aproximativ 20 de milioane de lire sterline, însă demersul a eșuat, conform Express.com.

În lipsa capitalului necesar, proiectul nu a mai putut continua, iar activitatea a fost suspendată înainte ca primele zboruri să fie lansate.

Lichidatori numiți oficial

Procesul de închidere este gestionat de firma Opus Restructuring, desemnată oficial să se ocupe de lichidarea companiei.

Decizia a fost publicată în registrul guvernamental The Gazette, unde Paul Dounis și Mark Harper au fost numiți lichidatori.

Potrivit reprezentanților companiei, acționarii finanțează procesul pentru a garanta că angajații își vor primi toate drepturile.

„EcoJet a fost un start-up și nu deține active semnificative. Acționarii au ales să finanțeze procesul de lichidare pentru a garanta că angajații primesc integral toate compensațiile prevăzute de lege”, a transmis un purtător de cuvânt.

Zboruri promise, dar niciodată lansate

EcoJet Airlines intenționa să opereze rute interne, precum Edinburgh – Southampton, dar și să se extindă către alte destinații europene.

Cu toate acestea, programul de zbor nu a fost niciodată implementat înainte de colapsul companiei.

Fondatorul: „Aviatia electrică rămâne o provocare”

Compania a fost lansată de antreprenorul Dale Vince, cunoscut și ca fondator al Ecotricity.

Acesta a confirmat că investițiile în proiect au fost suspendate temporar: „Rămânem dedicați electrificării tuturor formelor de transport — iar aviația este ultima frontieră și cea mai dificilă. Este nevoie de mai mult timp decât am sperat pentru a alinia tehnologia și partea de reglementare.”