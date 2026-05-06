Descoperire surprinzătoare într-un . a publicat un mesaj în care face referire la un mormânt inscripționat cu numele „Adolf Hittler”.

Descoperire spectaculoasă în Cimitirul Filantropia

Ambasada Israelului a prezentat imagini din cadrul unei vizite pe care reprezentanții instituției au făcut-o în Cimitirul evreiesc „Filantropia” din București. În mesaj, postat pe platforma de socializare X, se vorbește despre importanța acestei locații, din perspectivă istorică. Dar, totodată, se este prezentată o descoperire interesantă, foarte puțin cunoscută.

La vizită a participat și ambasadorul Israelului, Lior Ben Dor, care a însoțit-o pe doamna Conf. dr. Felicia Waldman, coordonatoarea Centrului de Studii Ebraice „Goldstein Goren” din cadrul Facultății de Litere a Universității din București. Cimitirul , „Filantropia” a fost inaugurat în 1865 și este în prezent cel mai mare și mai vechi dintre cele trei cimitire evreiești din Capitală. Aici se află 29.000 de morminte.

„În acest cimitir odihnesc numeroase personalități ale culturii române, precum muzicologul Iosif Sava, regizorul de operă Hero Lupescu, actorul Moni Ghelerter, doctorul Leon Ghelerter, jurnalistul Max Bănuș, medicul și academicianul Nicolae Cajal, Iacob Marmorosch, fondatorul Băncii Marmorosch, scriitorul Mihail Sebastian și Rudolf Steiner, membru fondator al Operei Române – pentru a enumera doar câteva dintre figurile marcante care au contribuit la dezvoltarea României în toate domenii de activitate”, se arată în postarea Ambasadei.

Oficialii au atras atenția și asupra inscripțiilor de pe pietrele funerare unde apar frecvent profesii precum „doctor”, „avocat”, „inginer”, „arhitect”, „farmacist”, „bancher”, „academician”, „artist”. Acest lucru reăprezintă o mărturie a integrării evreilor în elita societății românești și a contribuției lor la dezvoltarea acesteia. Aceasta, în ciuda faptului că recunoașterea drepturilor civile ale evreilor a venit târziu, abia după 1919.

✡️🇷🇴 Cimitir al evreilor așkenazi, „Filantropia” a fost inaugurat în 1865 și este în prezent cel mai mare și mai vechi dintre cele trei cimitire evreiești care s-au păstrat în Capitală. Acesta găzduiește 29.000 de morminte. Dl Ambasador a avut plăcerea să o… — Ambasada Israelului (@IsraelinRomania)

Adolf Hittler, într-un cimitir bucureștean

În mesajul postat pe X, ambasada a amintit și câteva dintre personalitățile înhumate în acest cimitir. Este vorba despre muzicologul Iosif Sava, regizorul de operă Hero Lupescu, actorul Moni Ghelerter, doctorul Leon Ghelerter, jurnalistul Max Bănuș, medicul și academicianul Nicolae Cajal, Iacob Marmorosch, fondatorul Băncii Marmorosch, scriitorul Mihail Sebastian și Rudolf Steiner, membru fondator al Operei Române.

O descoperire care a atras atenția tuturor celor care au vizitat cimitirul este un mormânt pe care apare inscripționat numele „Adolf Hittler”. Numele, caligrafiat cu dublu „T” aprține unui evreu de origine austriacă ce a fost înmormântat la București. Nu este vorba despre nici o legătură cu dictatorul nazist care a însângerat Europa în perioada celui de-al doilea Război Mondial.

„Există și un detaliu care poate stârni surprindere: un mormânt pe care este inscripționat numele «Adolf Hitler». Fiți atenți că nu este însă vorba despre dictatorul nazist criminal, ci despre un pălărier evreu de origine austriacă!”, se arată în mesaj.