Un electrocasnic prezent în aproape orice locuință din poate genera un consum de energie surprinzător de mare. Deși este folosit doar câteva minute, impactul său asupra facturii nu trebuie ignorat.

Consum uriaș într-un timp foarte scurt

În contextul creșterii prețurilor la energie, tot mai mulți români sunt atenți la modul în care folosesc aparatele electrice din casă. Un exemplu care ridică semne de întrebare este fierbătorul electric, un dispozitiv mic, dar extrem de puternic, scrie Click.

Majoritatea fierbătoarelor moderne au o putere de aproximativ 2.000 – 2.200 W. Prin comparație, un bec LED obișnuit consumă în jur de 10 W. Asta înseamnă că, în momentul în care este pornit, fierbătorul poate ajunge la un consum echivalent cu aproximativ 200 – 220 de becuri aprinse simultan.

De ce este totuși atât de folosit

Chiar dacă are un consum ridicat, fierbătorul electric rămâne unul dintre cele mai utile aparate din bucătărie. Acesta încălzește apa în doar câteva minute, fiind ideal pentru prepararea rapidă a cafelei sau ceaiului.

Tocmai viteza și eficiența îl fac atât de popular. În plus, comparativ cu aragazul, fierbătorul poate fi mai rapid și uneori chiar mai eficient pentru cantități mici de apă.

Impactul real asupra facturii

Specialiștii atrag însă atenția că nu doar puterea aparatului contează, ci și durata de utilizare. Deși fierbătorul consumă mult în momentul funcționării, acesta este folosit, de regulă, doar câteva minute pe zi.

Cu toate acestea, utilizarea frecventă, de mai multe ori pe zi, poate contribui la creșterea consumului lunar, mai ales în combinație cu alte electrocasnice energofage.

Nu este singurul aparat „vinovat”

Fierbătorul electric nu este singurul dispozitiv care poate duce la facturi mai mari. Aparate precum fierul de călcat, cuptorul electric sau caloriferele electrice pot consuma chiar mai mult, mai ales pentru că sunt utilizate perioade mai lungi de timp.

De exemplu, o oră de călcat poate echivala, din punct de vedere al consumului, cu zeci de televizoare pornite simultan.

Cum poți reduce consumul

Pentru a ține costurile sub control, este recomandat ca aparatele electrice să fie folosite eficient și doar atunci când este necesar. În cazul fierbătorului, specialiștii recomandă încălzirea doar a cantității de apă de care ai nevoie, pentru a evita risipa de energie.