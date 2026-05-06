Sectorul 4 securizează perimetrele de lucru ale tuturor șantierelor aflate în coordonarea Primăriei Municipiului București

06 mai 2026, 16:00
Pentru prima dată în decursul colaborării interinstituționale între autoritățile publice din Capitală, Sectorul 4 și Primăria Municipiului București pun în siguranță perimetrele în care se desfășoară atât lucrări de înlocuire a căii de rulare a tramvaiului, cât și lucrări de modernizare a infrastructurii de transport și de distribuție a agentului termic.

Colaborarea presupune montarea unor sisteme de protecție a zonelor de lucru, elemente constructive mobile, care au rolul de a împiedica accesul, chiar și accidental, al persoanelor neautorizate în incinta șantierelor și de a menține, astfel, siguranța publică și de a preveni incidente nedorite.

Totodată, sistemele anterior menționate contribuie la îmbunătățirea aspectului spațiului public urban și la reducerea disconfortului în rândul comunității.

Cât timp vor fi menținute sistemele de protecție

Cel mai recent exemplu în acest sens îl reprezintă zona Tineretului–Șincai, acolo unde reprezentanți ai Sectorului 4 au delimitat deja șantierul aferent înlocuirii liniilor de tramvai de partea carosabilă, astfel încât circulația auto să se desfășoare în condiții de siguranță.

Sistemele de protecție montate deja sunt semnalizate corespunzător și vor fi menținute pe poziție strict pe durata desfășurării lucrărilor. Sisteme similare au fost montate, în Sectorul 4, și în alte locații în care au loc lucrări de înlocuire a conductelor și de reabilitare a sistemului de termoficare, precum strada Luică și strada Turnu-Măgurele, dar și lucrări de înlocuire a liniilor de tramvai pe Calea Șerban Vodă.

Soluția implementată nu se limitează la încercuirea propriu-zisă a zonelor de lucru și la montarea elementelor de protecție. Prin intermediul Poliției Locale a Sectorului 4, autoritatea locală acordă sprijin constructorilor aflați sub contract cu Primăria Capitalei, atât în privința accesului facil al utilajelor în zonele de șantier, cât și în privința desfășurării unor acțiuni de îmbunătățire a fluenței traficului la orele de vârf, în zonele afectate de lucrări.

Colaborarea dintre cele două autorități publice este una continuă și se va desfășura pe întreaga durată a lucrărilor anterior menționate, derulate în raza administrativ-teritorială a Sectorului 4 al Municipiului București.

