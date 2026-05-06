Vacanțele au devenit tot mai scumpe, iar mulți români caută alternative accesibile pentru concediul de vară. O țară din Asia Centrală începe însă să atragă atenția turiștilor datorită prețurilor extrem de mici. Este vorba despre , o destinație care impresionează prin orașele sale spectaculoase. Pe lângă costurile reduse, turiștii descoperă aici peisaje autentice și o atmosferă diferită.

Ce avantaje oferă prețurile și serviciile

Lourens a devenit viral pe internet după ce a vorbit despre experiența sa din Uzbekistan. Pasionatul de călătorii a descris această țară drept una dintre cele mai ieftine din lume. Clipul publicat de el a adunat rapid zeci de mii de aprecieri și reacții pozitive. Mulți turiști care au vizitat deja regiunea au confirmat impresiile sale despre prețurile foarte mici.

Potrivit acestuia, unul dintre cele mai mari avantaje este faptul că aproape toate serviciile sunt accesibile. De la cazare și mâncare până la transport și activități turistice, costurile sunt mult mai mici decât în multe destinații populare. „Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte”, a povestit el, notează Playtech.

Și preparatele tradiționale au prețuri surprinzător de mici pentru turiști. O masă locală poate costa în jur de 3 euro de persoană. În plus, transportul public și trenurile rapide dintre marile orașe sunt foarte accesibile. Astfel, o zi întreagă de vacanță în Uzbekistan poate ajunge să coste mai puțin decât o simplă ieșire în oraș în România.

Un alt avantaj important este rețeaua de trenuri de mare viteză care leagă principalele orașe turistice ale țării. Pentru aproximativ 15 euro, turiștii pot ajunge rapid în locuri istorice spectaculoase de pe celebrul Drum al Mătăsii.

Cum este descrisă capitala

Capitala Tașkent este prezentată de turiști ca o combinație neașteptată între modern și tradițional. Orașul impresionează prin clădirile moderne din sticlă, bulevardele largi și infrastructura bine pusă la punct, dar în același timp păstrează numeroase elemente istorice și culturale autentice.

„Capitala sa este ca un mini , cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a explicat Lourens.

Metroul din Tașkent este considerat de mulți turiști unul dintre cele mai frumoase din lume, datorită designului spectaculos și stațiilor decorate impresionant. Dincolo de partea modernă, capitala oferă și piețe tradiționale, restaurante locale și monumente istorice care păstrează farmecul autentic al regiunii.

Tocmai această combinație dintre confort modern și atmosferă orientală transformă orașul într-o destinație atractivă atât pentru cei care caută relaxare și servicii bune, cât și pentru turiștii pasionați de cultură și istorie.

Este Uzbekistan o destinație sigură?

Pentru mulți turiști, inclusiv pentru femeile care călătoresc singure, Uzbekistan este considerat o destinație sigură și bine organizată. Țara apare frecvent în clasamente internaționale privind , iar orașele importante precum Samarkand sau Bukhara sunt apreciate pentru atmosfera liniștită și prezența vizibilă a autorităților. Totuși, există recomandări de prudență în apropierea zonelor de frontieră, mai ales în regiunile aflate aproape de Afganistan.

Pe lângă siguranță, turiștii sunt atrași și de patrimoniul impresionant al țării. Printre cele mai spectaculoase locuri se numără piața istorică Registan din Samarkand, orașul vechi din Bukhara, orașul fortificat Khiva și complexul arhitectural Shah-i-Zinda, renumit pentru faianța sa albastră spectaculoasă.

Lourens a povestit că una dintre cele mai impresionante experiențe a fost călătoria spre Samarkand: „Dacă iei trenul ajungi într-un loc ca Samarkand, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe vechiul Drum al Mătăsii”. Chiar dacă unii experți susțin că țări precum Pakistan, Egipt, India, Kârgâzstan sau Tadjikistan pot fi și mai ieftine, Uzbekistanul continuă să fie considerat una dintre cele mai echilibrate opțiuni, datorită combinației dintre costuri reduse, infrastructură bună și obiective turistice spectaculoase.