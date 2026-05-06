Giorgia Meloni reacționează cu umor după apariția imaginilor cu ea în lenjerie intimă. Premierul italian denunță manipulările cu ajutorul deepfake

Adrian Teampău
06 mai 2026, 14:49
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
Cuprins
  1. Giorgia Meloni victima unui trucaj cu IA
  2. Parchetul a deschis o anchetă

Giorgia Meloni, premierul Italiei, a reacționat după ce o imagine, în care apare în lenjerie intimă, trucată cu ajutorul IA, a apărut în spațiul public. Poliția italiană a dispus închiderea site-ului pe care a fost publicată fotografia. 

Giorgia Meloni victima unui trucaj cu IA

Premierul Italiei a reacţionat cu îngrijorare, dar şi cu umor după ce o imagine cu ea în lejerie intimă, generată cu ajutorul inteligenţei artificiale, s-a viralizat în Italia. Giorgia Meloni a reacționat după ce a devenit ţinta unui val de critici din partea celor care au crezut că imaginile sunt reale. Ea a distribuit imaginea generată de AI care o arată aparent îmbrăcată în lenjerie intimă, aşezată pe un pat.

„În ultimele zile circulă mai multe fotografii false cu mine, generate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi prezentate drept autentice de câte un opozant zelos. Trebuie să recunosc că cei care le-au realizat, cel puţin în cazul fotografiei ataşate, m-au făcut să arăt chiar mult mai bine”, a  comentat Meloni într-o postare pe reţelele sociale.

Ea redă un mesaj pe care i l-a transmis un anume „Roberto”, unul dintre cei care care au criticat-o: „Faptul că un prim-ministru se prezintă într-o astfel de stare este cu adevărat ruşinos. Nedemn de rolul instituţional pe care îl deţine. Nu are niciun simţ al ruşinii”. În acest context, a denunțat o formă de hărţuire cibernetică, avertizând că imaginile AI sunt un instrument din ce în ce mai periculos care induc în eroare şi prejudiciază victimele.

„Problema depăşeşte persoana mea. Doar pentru a ataca şi a inventa falsuri, se recurge acum cu adevărat la orice. (…) Deepfake-urile sunt un instrument periculos, deoarece pot înşela, manipula şi viza pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulţi alţii nu. Verifică înainte de a crede şi gândeşte-te înainte de a distribui”, îi sfătuieşte Giorgia Meloni pe utilizatori. „Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, dar mâine s-ar putea întâmpla oricui”, a scris premierul italian.

Parchetul a deschis o anchetă

Poliţia italiană a ordonat închiderea site-ului pe care au apărut imaginile trucate cu Giorgia Meloni. Pe de altă parte, procurorii din Roma au deschis o anchetă pentru presupuse infracţiuni. Aceștia anchetează, inclusiv difuzarea ilegală de imagini cu caracter sexual explicit (aşa-numita „pornografie de răzbunare”), calomnie şi şantaj.

Pe de altă parte, trebuie spus că lupta împotriva riscurilor pe care le prezintă inteligenţa artificială şi deepfake-urile este un punct central al agendei guvernului Meloni. Italia a devenit prima ţară din Uniunea Europeană care a aprobat o lege de reglementare a utilizării AI. Au fost introduse pedepse cu închisoarea pentru cei care utilizează tehnologia în scopuri dăunătoare. Legea impune restricţii în ceea ce privește accesul copiilor, aminteşte The Guardian.

Guvernul Meloni a declarat că legislaţia este aliniată la reglementările UE privitoare la inteligenţa artificială și a marcat un pas decisiv în definirea modului în care inteligenţa artificială este dezvoltată şi utilizată în Italia.

Legea a apărut după un scandal legat de un site pornografic care a publicat imagini trucate ale unor femei italiene proeminente, printre care Meloni şi lidera opoziţiei Elly Schlein. Imaginile au fost distribuite pe o platformă cu peste 700.000 de abonaţi. Multe prezentau femei politice din toate partidele, manipulate pentru a pune în evidenţă anumite părţi ale corpului sau pentru a sugera poziţii sexualizate.

