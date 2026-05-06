Alexandru Muraru: „PSD să-și caute parteneri de guvernare la AUR”. Liberalul spune că orice nouă înțelegere cu social-democrații este exclusă

Deputatul PNL Alexandru Muraru a lansat un atac dur la adresa PSD după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că social-democrații au provocat deliberat criza politică și că orice tentativă de refacere a coaliției este exclusă.

Alexandru Muraru, mesaj pentru „olguții” din PSD

Muraru afirmă că PSD a mizat pe o ruptură internă în PNL și pe îndepărtarea lui Ilie Bolojan, însă „puciul” ar fi eșuat.

„Îi transmit lui Manda și olguților din PSD că puciul la care spera în interiorul PNL a eșuat, iar criza guvernamentală pe care social-democrații au provocat-o este strict problema lor. Să-și caute parteneri de guvernare la AUR. Dacă la demolare se pricep, vor vedea cum e cu extremiștii la guvernare”, a declarat liberalul.

Acesta a continuat atacul și a susținut că PSD a considerat că Ilie Bolojan este „incomod”, însă va descoperi acum costul unei apropieri de AUR.

„PSD a crezut că Ilie Bolojan este incomod. O să vadă Manda cum e să te ducă AUR cu preșul”, a spus Muraru.

„PNL a intrat la guvernare pentru reforme, nu pentru a deveni remorca PSD”

Liberalul insistă că PNL nu își schimbă poziția și rămâne fidel programului de reforme și susținerii pentru premierul Bolojan.

„Să fie clar, PNL a intrat la guvernare cu un scop clar. Acela de a face reforme, nu să devină remorca celor care speră să țină România în beznă.”

Muraru spune că nu există bază pentru o nouă negociere cu PSD, atât timp cât social-democrații au atacat exact programul de guvernare pe care liberalii îl susțin.

„Partidul Naţional Liberal nu și-a schimbat cu nimic poziția. Același program de reforme, același premier, aceeași direcție. Dacă PSD a rupt coaliția tocmai din cauza acestui program, nu e clar ce anume ar fi de negociat la noua înțelegere, cu excepția cazului în care PSD se așteaptă ca PNL să renunțe la ceea ce susține.”

El a subliniat că ruptura dintre cele două partide este una de fond, nu una de nuanță politică.

„Diferența dintre este concretă și asumată public. În moțiunea de cenzură și în declarațiile care au precedat-o, PSD a spus răspicat că acest program de reforme este greșit. Dar PNL rămâne la fel de ferm în susținerea lui. Nu e o neînțelegere de ton sau de ritm, e o divergență de fond, pusă în scris și votată.”, spune Alexandru Muraru.

Guvernul Bolojan a căzut după moțiunea PSD-AUR

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut în cu 281 de voturi, peste pragul necesar de 233. Bolojan rămâne premier interimar până la formarea unui nou executiv.

Conflictul dintre PNL și PSD s-a adâncit pe fondul măsurilor de austeritate și al programului de reforme fiscale susținut de premier, pe care social-democrații l-au considerat prea costisitor electoral și greșit politic.

După căderea Guvernului, PNL a adoptat oficial o rezoluție prin care cere PSD să își asume guvernarea și anunță trecerea în opoziție.

„PNL solicită PSD să îşi asume guvernarea, după ce a răsturnat guvernul”, a declarat Ilie Bolojan.

Astfel, în timp ce PSD vorbește despre negocieri pentru un nou executiv, PNL transmite că refacerea coaliției este exclusă, iar responsabilitatea pentru actuala criză aparține integral social-democraților.