a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis vineri, 3 octombrie, în urma unei proceduri oficiale desfășurate chiar în centrul Sibiului. Reprezentanții instituției au schimbat yala ușii pentru a marca trecerea clădirii în patrimoniul statului și au întocmit un proces-verbal ce consemnează acțiunea. Totul s-a petrecut în absența foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis, care, deși au fost notificați cu privire la data și ora preluării, au ales să nu fie prezenți la fața locului.

Cum a intrat ANAF în posesia imobilului familiei Iohannis

Potrivit explicațiilor transmise de reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală, procedura a fost realizată „în condițiile legii”, fiind rezultatul unei moșteniri vacante. În urma acestui proces juridic, statul român a devenit coproprietar și a preluat oficial cota de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, una dintre cele mai cunoscute și circulate artere din centrul Sibiului. Prin acest demers, ANAF a consfințit trecerea proprietății în administrarea statului.

Reacția lui Gigi Becali la situația familiei Iohannis

Printre cei care au comentat faptul că ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis s-a numărat și Gigi Becali. a criticat vehement mandatul fostului președinte, afirmând că românii „au fost sclavi” pentru că l-au votat pe un lider pe care nu îl consideră reprezentativ.

„Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: „Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?” Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar, şi ăsta e cel mai important lucru, nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.

Istoricul imobilului și câștigurile obținute din chirii

Între 1999 și 2015, a deținut imobilul din centrul Sibiului, unde parterul a fost închiriat unei bănci. În această perioadă, fostul șef de stat ar fi încasat aproximativ 300.000 de euro din chirii. În 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că imobilul fusese deținut ilegal. Prin decizia recentă, ANAF a intrat oficial în posesia cotei de jumătate a imobilului.