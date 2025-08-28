Familia Iohannis bună de plată. Fostul președinte obligat să predea casa din Sibiu și sumele datorate ANAF

ANAF a solicitat familiei să elibereze jumătatea de imobil pe care a deținut-o în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu și, totodată, să achite sumele datoarate pentru folosirea acesteia, actualizate.

Ce procedură a urmat ANAF în cazul imobilului

ANAF a solicitat familiei Iohannis să elibereze jumătate din imobilul pe care l-a deținut în Sibiu, pe strada Bălcescu, care a revenit în proprietatea statului, după mai mulți ani de procese. Totodată, Fiscul a solicitat și plata sumelor pe care le-a obținut din chirii, în perioada 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu dobânzile legale.

ANAF a înscris și dreptul de proprietate pentru jumătatea de imobil, deși pentru cealaltă jumătate se judecă încă. Soții Iohannis nu mai sunt proprietari ai spațiului respectiv. Drept urmare, solicitarea de eliberare a spațiului vizează în fapt primirea unui rând de chei de acces, după cum relatează .

La jumătatea lunii august, a transmis familiei fostului președinte o notificare prin care l-a informa tcă datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate în trecut pentru spațiul recuperat de stat. De menționat că familia Iohannis va putea să-și recupereze, din această sumă, cheltuielile făcute pentru întreținerea spațiului comercial.

Astfel, cel mai probabil, valoarea pe care o va avea de plată urmează să fie stabilită tot printr-o decizie judecătorească.

Fiscul îi cere banii lui Klaus Iohannis

În prezent, ANAF a transmis că notificarea prin care îi solicită lui Klaus Iohannis să returneze banii voluntar, fără a mai fi nevoie de un alt . cu siguranță, însă, fostul președinte nu va fi de acord să plătească întreaga sumă ce i-a fost pretinsă și o va contesta.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale.

Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu pot fi comunicate”, a transmis ANAF pentru Profit.ro.

Povestea imobilului din Sibiu

În noiembrie 2015, Carmen și Klaus Iohannis au pierdut în instanță imobilul din Sibiu, un spațiu comercial amplasat în strada Nicolae Bălcescu 29. Curtea de Apel Brașov a hotărât că imobilul cumpărat de Iohannis aparține statului, deoarece proprietarul inițial nu mai are moștenitori legali. În 2017, Curtea de Apel Pitești a respins irevocabil contestația în anulare la decizia Curții de Apel Brașov.

Soții Iohannis nu au mai folosit acest spațiu comercial din 2015, după decizia pronunțată de judecători. Pînă atunci, însă, au obținut venituri din chirii, în perioada 2001-2015.

Deși a intrat în proprietatea a jumătate din acest spațiu, ANAF nu a făcut un calcul cuprinzător al sumelor pe care le are de recuperat.