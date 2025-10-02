În urmă cu puțin timp, gardul Palatului lui Gigi Becali de un bărbat pe nume Constantin Ivanov. Informații uluitoare au apărut în presă, conform cărora omul s-ar afla pe patul de spital după ce a fost bătut „zdravăn”, în Oradea.

Conform datelor, bărbatul a obținut un certificat medico-legal, care atestă că a fost agresat marți, în data de 30 septembrie. Expertiza anunță că omul a fost rănit „prin lovire cu un corp contondent dur, urmată de cădere” și are nevoie 5-7 zile de îngrijiri medicale.

Ce răni a suferit omul

Echimoze la ochiul stâng, piramida nazală și buza umflate, o julitură la genunchi și dureri la cap și la coapsa stângă se numără printre daunele fizice pe care le-a suferit bărbatul. Incidentul violent s-a petrecut la câteva ore după ce a plecat din București. După ce a scris mai multe mesaje pe clădirile din Capitală, adresate Simonei Halep, lui Gigi Becali și lui Ilie Bolojan, bihoreanul a fost amendat și condus la Spitalul Clinic de Psihiatrie Dr. Constantin Obregia, București.

Care este motivul pentru care a scris pe gardul de la Palat

Ivanov a declarat că a recurs la gestul de a vandaliza gardul Palatului lui Becali, deoarece latifundiarul din Pipera ar fi spus despre el că este un om al străzii, care vine pentru a primi bani de la el.

„Am făcut-o, pentru că Becali mă reneagă, a spus despre mine că sunt un om al străzii, că vin să cerșesc la el la palat. Sunt supărat pe Gigi Becali!”, a declarat Ivanov pentru

Declarația bihoreanului arată faptul că el și finanțatorul lui FCSB se cunosc din 2007, pe vremea când era înscris în Partidul Noua Generație. Atunci, i-ar fi oferit lui Becali o hartă a țării cu toate filialele din țară și i-a cerut în schimb o fotografie cu el și nicidecum sume de bani.

Orădenii știu destul de bine de existența lui Ivanov, deoarece acesta ar fi fost internat la Spitalul de Psihiatrie, după mai multe fapte comise ilegal. Astfel, presa locală l-a avut în prim-plan o perioadă bună de timp, deoarece acesta, cât timp a fost internat în unitatea medicală, a investigat cazuri de abuzuri ale unor angajați. În urma cercetărilor lui, trei dintre aceștia au fost reținuți de oamenii legii.

Cum a reacționat Gigi Becali, în urma acțiunilor bihoreanului: „El are drac”

Patronul FCSB a explicat faptul că nu a ales să acționeze legal, deoarece îi este „milă” de el, știind că are probleme psihice. Cunoscut pentru latura sa spirituală dezvoltată, Becali a afirmat că Ivanov ar avea probleme și de acest gen, menționând că suferă de „drăceală”.

„Și acum m-am dus în fața lui și a amuțit. A zis Luțu să chemăm miliția (n.r. – poliția). Și am zis: ‘Aici e vorba de un om care are și o boală, dar e și o boală duhovnicească, sufletească. E drăceală. El are drac. Dracul îl trimite’. A venit poliția o dată, a mai venit o dată, dar i-am zis: ‘Dacă mai chemi încă o dată, îl ia și îl duce la spitalul de nebuni. Păi ce facem, ducem omul la spitalul de nebuni? Lasă-l, el vopsește, noi văruim’. O las așa că îmi e milă de el. (…)

Așa zice, că e Palatul lui și el e împărat. Nu cere niciun ban. Pune pozele acolo cu mine, le are el de mulți ani. Că el e șeful, el e stăpânul. ‘Bine, mă. Foarte bine că ești’, i-am zis”, a declarat Gigi Becali, potrivit aceleiași surse.