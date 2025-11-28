Noul raport OCDE, publicat în 2025, dezvăluie o realitate îngrijorătoare pentru România: țara a devenit liderul Uniunii Europene la consumul de alcool, depășind semnificativ media europeană. De asemenea, studiul atrage atenția asupra unei probleme și mai grave, vârsta tot mai mică la care minorii încep să consume alcool. Iată despre ce este vorba!

România, pe primul loc în UE la consumul de alcool în 2023

Potrivit raportului OCDE, România înregistra în 2023 un consum de 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, o valoare mult peste media de 8,5 litri raportată în țările membre. În timp ce alte state europene au reușit să reducă semnificativ consumul în ultimul deceniu, România este printre puținele țări în care nivelul a crescut, depășind cu peste 2 litri valorile consemnate în 2013, conform Adevărul.

La polul opus, Grecia se numără printre statele cu cel mai scăzut consum, cu 6,6 litri per persoană, urmată de și , unde reducerea față de acum zece ani a depășit 2,5 litri.

Raportul evidențiază că Uniunea Europeană rămâne, în ansamblu, regiunea cu cel mai ridicat consum de alcool din lume. Consecințele sunt vizibile în statisticile privind sănătatea publică. Alcoolul este asociat cu riscuri crescute de cancer oral, esofagian, hepatic, colorectal sau mamar, iar OMS avertizează că legătura dintre consumul excesiv și mortalitatea prin cancer devine tot mai clară.

Statistici

Studiul OCDE analizează și episoadele de consum excesiv. La nivelul statelor membre, 27% dintre persoanele peste 15 ani declară că se îmbată cel puțin o dată pe lună.

Grecia, Irlanda și Suedia depășesc pragul de 40%, în timp ce Ungaria, Slovenia și Croația coboară sub 15%.

România se află în zona superioară a clasamentului, cu procente apropiate de media europeană, dar în creștere în rândul anumitor segmente ale populației.

Minorii

Una dintre cele mai alarmante concluzii ale raportului este creșterea consumului de alcool în rândul minorilor. În țările OCDE, procentul copiilor de 11 ani care consumă alcool a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022.

România se numără printre statele cu niveluri îngrijorătoare, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, unde peste 10% dintre copiii de 11 ani au băut alcool în ultima lună.

Diferențele devin și mai mari odată cu vârsta:

la 13 ani, 15% dintre copii recunosc consum recent;

la 15 ani, în unele țări europene, consumul repetat până la ebrietate depășește 35%.

Danemarca, Ungaria și Bulgaria sunt cele mai afectate, în timp ce Portugalia menține un nivel scăzut, sub 10%. România se situează în zona medie, dar peste țări precum Irlanda sau Franța.

Diferența dintre fete și băieți

Proporția băieților de 15 ani care s-au îmbătat în mod repetat rămâne mai ridicată decât cea a fetelor, însă, la nivel OCDE, consumul excesiv în rândul adolescentelor este în creștere: procentul a urcat de la 19% în 2018 la 22% în 2022.

România urmează același model, cu valori peste țări precum Portugalia, Irlanda sau Franța. Totodată, țara rămâne sub nivelurile alarmante din Danemarca sau Bulgaria.