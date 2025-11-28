B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori

România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 08:39
România, liderul UE la consumul de alcool. Iată ce arată raportul despre minori
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. România, pe primul loc în UE la consumul de alcool în 2023
  2. Statistici
  3. Minorii
  4. Diferența dintre fete și băieți

Noul raport OCDE, publicat în 2025, dezvăluie o realitate îngrijorătoare pentru România: țara a devenit liderul Uniunii Europene la consumul de alcool, depășind semnificativ media europeană. De asemenea, studiul atrage atenția asupra unei probleme și mai grave, vârsta tot mai mică la care minorii încep să consume alcool. Iată despre ce este vorba!

România, pe primul loc în UE la consumul de alcool în 2023

Potrivit raportului OCDE, România înregistra în 2023 un consum de 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, o valoare mult peste media de 8,5 litri raportată în țările membre. În timp ce alte state europene au reușit să reducă semnificativ consumul în ultimul deceniu, România este printre puținele țări în care nivelul a crescut, depășind cu peste 2 litri valorile consemnate în 2013, conform Adevărul.

La polul opus, Grecia se numără printre statele cu cel mai scăzut consum, cu 6,6 litri per persoană, urmată de Belgia și Lituania, unde reducerea față de acum zece ani a depășit 2,5 litri.

Raportul evidențiază că Uniunea Europeană rămâne, în ansamblu, regiunea cu cel mai ridicat consum de alcool din lume. Consecințele sunt vizibile în statisticile privind sănătatea publică. Alcoolul este asociat cu riscuri crescute de cancer oral, esofagian, hepatic, colorectal sau mamar, iar OMS avertizează că legătura dintre consumul excesiv și mortalitatea prin cancer devine tot mai clară.

Statistici

Studiul OCDE analizează și episoadele de consum excesiv. La nivelul statelor membre, 27% dintre persoanele peste 15 ani declară că se îmbată cel puțin o dată pe lună.

Grecia, Irlanda și Suedia depășesc pragul de 40%, în timp ce Ungaria, Slovenia și Croația coboară sub 15%.

România se află în zona superioară a clasamentului, cu procente apropiate de media europeană, dar în creștere în rândul anumitor segmente ale populației.

Minorii

Una dintre cele mai alarmante concluzii ale raportului este creșterea consumului de alcool în rândul minorilor. În țările OCDE, procentul copiilor de 11 ani care consumă alcool a crescut de la 4% la 5% între 2018 și 2022.

România se numără printre statele cu niveluri îngrijorătoare, alături de Cehia, Ungaria, Bulgaria și Franța, unde peste 10% dintre copiii de 11 ani au băut alcool în ultima lună.

Diferențele devin și mai mari odată cu vârsta:

  • la 13 ani, 15% dintre copii recunosc consum recent;
  • la 15 ani, în unele țări europene, consumul repetat până la ebrietate depășește 35%.

Danemarca, Ungaria și Bulgaria sunt cele mai afectate, în timp ce Portugalia menține un nivel scăzut, sub 10%. România se situează în zona medie, dar peste țări precum Irlanda sau Franța.

Diferența dintre fete și băieți

Proporția băieților de 15 ani care s-au îmbătat în mod repetat rămâne mai ridicată decât cea a fetelor, însă, la nivel OCDE, consumul excesiv în rândul adolescentelor este în creștere: procentul a urcat de la 19% în 2018 la 22% în 2022.

România urmează același model, cu valori peste țări precum Portugalia, Irlanda sau Franța. Totodată, țara rămâne sub nivelurile alarmante din Danemarca sau Bulgaria.

Tags:
Citește și...
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Eveniment
Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Eveniment
Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
Eveniment
Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Eveniment
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Eveniment
Tensiunile în cuplu explodează de Sărbători. Cadourile, banii și presiunea socială declanșează cele mai aprinse dispute
Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei
Eveniment
Descoperire macabră într-un lac dintr-o zonă circulată din Cluj. Ce au descoperit polițiștii în primele ore ale anchetei
Postul Crăciunului a prins restaurantele pregătite. Ce preparate inedite recomandă bucătarii în această perioadă și cât costă un meniu de post
Eveniment
Postul Crăciunului a prins restaurantele pregătite. Ce preparate inedite recomandă bucătarii în această perioadă și cât costă un meniu de post
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Eveniment
Scumpirile din supermarketuri îi împing pe români să treacă granița. Cât costă produsele în Bulgaria și cât rămâne în buzunar
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Eveniment
Produsele dietetice nu sunt neapărat mai sănătoase. Cum poate fi afectat ficatul de consumul excesiv de îndulcitori
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Eveniment
Doar 25% dintre români consideră că serviciile medicale de la noi din țară sunt de bună calitate. Care sunt principalele nemulțumiri când vine vorba de sistemul de sănătate
Catalin Drula
Ultima oră
10:25 - Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, într-un dosar de corupție care a zguduit Ucraina
10:03 - Prognoza meteo pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Moș Nicolae și Moș Crăciun
10:02 - Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
10:00 - Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Președintele CNAS: „Medicamentele sunt din ce în ce mai scumpe” (VIDEO)
09:42 - Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
09:24 - Care este cel mai curat oraș din lume și de ce? Iată despre ce este vorba
09:12 - Parteneriatul public-privat poate deveni motorul marilor investiții de care România are nevoie: „Este o variantă care merită atenție” (VIDEO)
09:04 - Val de nemulțumiri! Noul buletin electronic creează probleme românilor. Instituțiile cer în continuare acte pe hârtie pentru că nu există cititoare. Ce spune MAI
08:33 - Ședință crucială pentru pensiile magistraților, în ziua în care expiră termenul PNRR. Care sunt scenariile
08:29 - Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop. Credincioși din toate colțurile țării vin la slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca: „Ne-a ajutat de fiecare dată”