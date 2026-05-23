Volodimir Zelenski încearcă să transforme schimbarea politică din Ungaria într-o oportunitate pentru Ucraina. Într-o scrisoare adresată liderilor europeni și consultată de Reuters, președintele ucrainean susține că plecarea lui Viktor Orban, unul dintre cei mai vocali opozanți ai aderării Kievului la UE, deschide calea pentru progrese reale în negocierile de aderare.

Zelenski vede o fereastră politică în interiorul UE

Ucraina nu vrea ca discuția despre aderarea la Uniunea Europeană să rămână blocată într-o soluție de compromis. Volodimir Zelenski le-a transmis liderilor europeni că momentul actual trebuie folosit pentru a avansa concret în procesul de integrare.

Mesajul vine după ce cancelarul german Friedrich a propus o variantă intermediară: Ucraina să participe la reuniunile Uniunii Europene, dar fără drept de vot, până la obținerea statutului de membru cu drepturi depline.

Pentru Kiev, o astfel de soluție ar risca să transforme Ucraina într-un partener prezent la masă, dar fără influență reală asupra deciziilor.

„Ar fi nedrept ca Ucraina să fie prezentă în Uniunea Europeană, dar să rămână fără voce”, a transmis Volodimir Zelenski în scrisoare, potrivit .

Plecarea lui Orban schimbă calculele

Zelenski susține că eliminarea opoziției venite din partea fostului premier ungar Viktor Orban creează condiții mai bune pentru discuții serioase privind aderarea Ucrainei. Orban a fost, în ultimii ani, unul dintre liderii europeni care s-au opus cel mai ferm avansării Kievului spre UE.

În scrisoarea trimisă președintelui , Antonio Costa, președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Ciprului, Nikos Christodoulides, Zelenski cere ca această schimbare politică să nu fie ratată.

„Este momentul potrivit să mergem înainte cu aderarea Ucrainei într-un mod deplin și semnificativ”, a afirmat președintele ucrainean, conform Reuters.

Ucraina respinge statutul de membru fără vot

Kievul insistă că nu poate fi tratat ca un stat aflat doar la marginea deciziilor europene, mai ales după anii de război în care Ucraina s-a prezentat drept scut în fața agresiunii ruse.

Aderarea Ucrainei la UE este prezentată de Zelenski ca o chestiune de drepturi egale, nu doar ca un dosar tehnic de extindere. În opinia sa, aderarea Ucrainei la UE trebuie să fie completă, nu redusă la un format provizoriu care i-ar permite Kievului să participe la discuții fără să poată vota.

„Apărăm Europa pe deplin, nu parțial și nu cu jumătăți de măsură”, a transmis Zelenski, potrivit sursei citate.

„Ucraina merită o abordare corectă și drepturi egale în Europa”, a mai spus liderul de la Kiev.