Donald Trump nu va merge la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., care se căsătorește cu Bettina Anderson, o figură cunoscută din cercurile mondene din Palm Beach. Președintele american spune că și-ar fi dorit să fie prezent, însă trebuie să rămână la Washington, pe fondul unor probleme guvernamentale urgente.

O nuntă discretă în Bahamas, fără tatăl mirelui

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson își vor celebra relația în acest weekend, pe o mică insulă din Bahamas, potrivit Reuters. este descris ca unul restrâns și privat, departe de agitația politică de la Washington.

Totuși, absența lui Donald Trump de la nunta propriului fiu a atras imediat atenția. Liderul de la Casa Albă a explicat că programul politic nu îi permite să participe, deși spune că și-ar fi dorit să fie alături de Don Jr. și de viitoarea sa .

„Deși mi-am dorit foarte mult să fiu alături de fiul meu, Don Jr., și de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soție, Bettina, circumstanțele legate de Guvern și dragostea mea pentru Statele Unite ale Americii nu îmi permit să fac acest lucru”, a transmis Donald Trump pe Truth Social, potrivit .

Trump invocă tensiunile internaționale

Donald Trump a mai spus că este important să rămână la Casa Albă în această perioadă. Cu o zi înainte, întrebat despre nunta fiului său, președintele american a lăsat de înțeles că situația internațională îi complică planurile.

„Am o chestiune numită Iran și alte lucruri”, a declarat Donald Trump, conform Reuters.

Administrația Trump este implicată în negocieri diplomatice mediate de Pakistan, care urmăresc obținerea unui acord pentru încheierea războiului cu Iranul, început de Statele Unite și Israel pe 28 februarie.

Inițial, Trump urma să petreacă noaptea de vineri la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, după un eveniment în Hudson Valley, New York. Programul public a fost însă modificat, iar președintele se întoarce la Casa Albă.

Donald Trump Jr., la a treia logodnă

Nunta vine după o viață sentimentală intens urmărită de presa americană. Donald Trump Jr. a mai fost căsătorit cu Vanessa Trump, fost model și actriță, timp de 12 ani. Cei doi au cinci copii împreună, iar Vanessa a cerut divorțul în 2018.

Ulterior, Don Jr. a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, personalitate TV din Statele Unite, însă relația s-a încheiat în 2024.

Potrivit documentelor depuse în Palm Beach County, Florida, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson sunt deja căsătoriți legal. Petrecerea din Bahamas pare să fie, astfel, momentul festiv al unei relații care a intrat deja oficial în familia Trump.

Absența lui Donald Trump transformă nunta într-un eveniment cu dublă miză: una mondenă, prin noua etapă din viața fiului său, și una politică, prin mesajul transmis de președinte că rămâne la Washington într-un moment pe care îl consideră important pentru Statele Unite.