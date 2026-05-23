B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă

Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 10:07
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Donald Trump lipsește de la nunta fiului său. Don Jr. se căsătorește în Bahamas, dar tatăl rămâne la Casa Albă
Sursă Foto: Hepta.ro / Bestimage / Photo Press Service / BESTIMAGE
Cuprins
  1. O nuntă discretă în Bahamas, fără tatăl mirelui
  2. Trump invocă tensiunile internaționale
  3. Donald Trump Jr., la a treia logodnă

Donald Trump nu va merge la nunta fiului său cel mare, Donald Trump Jr., care se căsătorește cu Bettina Anderson, o figură cunoscută din cercurile mondene din Palm Beach. Președintele american spune că și-ar fi dorit să fie prezent, însă trebuie să rămână la Washington, pe fondul unor probleme guvernamentale urgente.

O nuntă discretă în Bahamas, fără tatăl mirelui

Donald Trump Jr. și Bettina Anderson își vor celebra relația în acest weekend, pe o mică insulă din Bahamas, potrivit Reuters. Evenimentul este descris ca unul restrâns și privat, departe de agitația politică de la Washington.

Totuși, absența lui Donald Trump de la nunta propriului fiu a atras imediat atenția. Liderul de la Casa Albă a explicat că programul politic nu îi permite să participe, deși spune că și-ar fi dorit să fie alături de Don Jr. și de viitoarea sa soție.

„Deși mi-am dorit foarte mult să fiu alături de fiul meu, Don Jr., și de cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea lui soție, Bettina, circumstanțele legate de Guvern și dragostea mea pentru Statele Unite ale Americii nu îmi permit să fac acest lucru”, a transmis Donald Trump pe Truth Social, potrivit Reuters.

Trump invocă tensiunile internaționale

Donald Trump a mai spus că este important să rămână la Casa Albă în această perioadă. Cu o zi înainte, întrebat despre nunta fiului său, președintele american a lăsat de înțeles că situația internațională îi complică planurile.

„Am o chestiune numită Iran și alte lucruri”, a declarat Donald Trump, conform Reuters.

Administrația Trump este implicată în negocieri diplomatice mediate de Pakistan, care urmăresc obținerea unui acord pentru încheierea războiului cu Iranul, început de Statele Unite și Israel pe 28 februarie.

Inițial, Trump urma să petreacă noaptea de vineri la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, după un eveniment în Hudson Valley, New York. Programul public a fost însă modificat, iar președintele se întoarce la Casa Albă.

Donald Trump Jr., la a treia logodnă

Nunta vine după o viață sentimentală intens urmărită de presa americană. Donald Trump Jr. a mai fost căsătorit cu Vanessa Trump, fost model și actriță, timp de 12 ani. Cei doi au cinci copii împreună, iar Vanessa a cerut divorțul în 2018.

Ulterior, Don Jr. a fost logodit cu Kimberly Guilfoyle, personalitate TV din Statele Unite, însă relația s-a încheiat în 2024.

Potrivit documentelor depuse în Palm Beach County, Florida, Donald Trump Jr. și Bettina Anderson sunt deja căsătoriți legal. Petrecerea din Bahamas pare să fie, astfel, momentul festiv al unei relații care a intrat deja oficial în familia Trump.

Absența lui Donald Trump transformă nunta într-un eveniment cu dublă miză: una mondenă, prin noua etapă din viața fiului său, și una politică, prin mesajul transmis de președinte că rămâne la Washington într-un moment pe care îl consideră important pentru Statele Unite.

Tags:
Citește și...
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Externe
Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Externe
Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Externe
Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Externe
Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Externe
Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist
Externe
Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist
Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale
Externe
Zelenski va participa la summitul NATO organizat la Ankara în pline tensiuni internaționale
OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului
Externe
OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului
Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului
Externe
Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului
Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
Externe
Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
Ultima oră
11:59 - Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale
11:30 - Washingtonul joacă pe două fronturi în criza cu Iranul. SUA pregătesc opțiunea militară, dar așteaptă răspunsul Teheranului
10:30 - Accident grav în Prahova, între un autobuz și un autocamion. Un șofer încarcerat a fost preluat de elicopterul SMURD
09:40 - Kovesi sesizează Comisia Europeană. EPPO acuză presiuni asupra independenței procurorilor europeni din Grecia
09:10 - Vremea de astăzi în România, 23 mai. ANM anunță vânt puternic și instabilitate în sudul țării
08:55 - Sfinții zilei de 23 mai. Cine sunt Sfântul Mihail Mărturisitorul și Sfânta Maria lui Cleopa
08:45 - Rusia testează limitele NATO prin provocări „la milimetru”. Petr Pavel avertizează că ezitarea Alianței poate încuraja Kremlinul
08:16 - Alarmă într-o provincie minieră din China. O explozie a ucis opt oameni, iar 38 sunt blocați
23:54 - Referendum tensionat în Canada după decizia provinciei Alberta. Ce nemulțumiri au alimentat valul separatist
23:34 - Mașină căzută într-o prăpastie de 15 metri, la Galați. În autoturism se aflau doi minori și un tânăr de 20 de ani