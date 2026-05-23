Acasa » Externe » Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale

Europa descoperă costul dependenței de China. Bruxelles-ul le cere companiilor să nu mai ignore riscurile comerciale

Răzvan Adrian
23 mai 2026, 11:59
Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Bruxelles-ul schimbă mesajul pentru mediul de afaceri
  2. Ce probleme mai anunță UE față de dependența de China?
  3. Industria auto, prinsă între profit și siguranță
  4. UE vrea companii mai pregătite pentru crize

Uniunea Europeană le cere companiilor să își regândească rapid lanțurile de aprovizionare, după ce dependența de China a devenit o vulnerabilitate economică și strategică. Oficialii de la Bruxelles avertizează că firmele europene nu iau suficient în calcul riscurile geopolitice, deși blocajele din ultimii ani au arătat cât de repede pot fi afectate industria auto, tehnologia și producția de componente esențiale.

Bruxelles-ul schimbă mesajul pentru mediul de afaceri

Comisia Europeană încearcă să împingă firmele europene spre o strategie mai prudentă, în care aprovizionarea să nu mai depindă de o singură țară. Mesajul vine într-un moment în care China rămâne un furnizor important pentru materiale critice, semiconductori și componente folosite în industrii-cheie.

Stephane Sejourne, comisarul european pentru industrie, a declarat că prea puține companii europene includ riscurile politice și comerciale în propriile planuri de afaceri.

„Prea puține companii din Europa integrează riscurile geopolitice și riscurile privind lanțurile de aprovizionare în gândirea lor”, a declarat Stephane Sejourne, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Oficialul european a cerut mediului privat să își actualizeze strategiile, astfel încât firmele să poată rezista mai bine în fața crizelor internaționale.

„Le cerem cu adevărat companiilor să își modernizeze planurile de afaceri”, a mai spus Sejourne, conform sursei citate.

Ce probleme mai anunță UE față de dependența de China?

Pentru Uniunea Europeană, problema nu mai este doar economică, ci și de securitate. După experiența dependenței de energia rusească, Bruxelles-ul se teme că o dependență similară de China poate fi folosită ca instrument de presiune în momente tensionate.

Dependența de China este văzută acum ca un risc care poate lovi direct producția europeană, mai ales în industrii care au nevoie de cipuri, materii prime critice sau componente electronice.

Valdis Dombrovskis, oficialul european responsabil de economie, a atras atenția că reziliența are costuri, dar acestea trebuie asumate în actualul context geopolitic.

„Este clar că reziliența și securitatea au un anumit preț, dar în actualul context geopolitic este important să ne asigurăm că avem această reziliență, că avem diversificare”, a declarat Valdis Dombrovskis, potrivit surselor.

Industria auto, prinsă între profit și siguranță

Deși Bruxelles-ul cere diversificare, multe companii ezită să își schimbe furnizorii, din cauza costurilor și a presiunii de a rămâne competitive. Industria auto este unul dintre exemplele cele mai sensibile.

Producătorii auto europeni au cerut Comisiei Europene o derogare temporară de la sancțiunile aplicate unei companii chineze de semiconductori, avertizând că stocurile lor s-ar putea epuiza rapid. Firma respectivă fusese sancționată după ce tehnologiile sale ar fi ajuns în Rusia și ar fi fost găsite în drone și bombe planante folosite împotriva Ucrainei.

Cazul arată dilema Europei: sancțiunile sunt necesare pentru a limita sprijinul tehnologic acordat Rusiei, dar dependența industrială face ca deciziile politice să aibă efecte rapide asupra fabricilor europene.

UE vrea companii mai pregătite pentru crize

Comisia Europeană a cerut încă de anul trecut firmelor să includă în calculele lor un fel de „primă de securitate”, adică să accepte costuri mai mari pentru a reduce vulnerabilitățile. Cu toate acestea, oficialii europeni spun că multe companii continuă să prioritizeze profitul imediat.

Michal Baranowski, subsecretar de stat în Polonia, a comparat dependența de un singur furnizor cu situația energiei rusești, care a pus Europa într-o poziție dificilă după invadarea Ucrainei.

„Am văzut foarte clar ce poate să ne facă dependența de o singură sursă pentru orice”, a declarat Michal Baranowski.

