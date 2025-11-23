Prețurile din România continuă să fie un subiect de dezbatere aprins pe rețelele sociale, după ce o postare de pe Reddit a stârnit reacții puternice privind diferențele de costuri față de Bulgaria. Un tânăr care a traversat granița pentru o scurtă drumeție s-a declarat „șocat” de cât de ieftine sunt alimentele și combustibilul în țara vecină. Postarea sa a declanșat o serie de comentarii și comparații cu alte țări europene, evidențiind nemulțumirea cetățenilor români privind prețurile interne.

Cât de mare este diferența dintre România și Bulgaria?

Autorul postării povestește că, într-o singură zi, și-a dat seama cât de mare este diferența de prețuri: „Bună tuturor, tocmai am făcut o primă drumeție în Bulgaria și pot să zic ca am rămas șocat de prețuri, spre exemplu: Doner + Cola într-un oraș mic 22 lei, motorină 6-6.5 lei, țigări 15 lei.” Comparativ, în România, „Tocmai am dat 6.5 lei pe un Cola la 0,5 la noi, la ei îți cumperi de 1 litru cu 5 lei. Băi fraților noi ne-am tâmpit de tot?”



Întrebarea postată de acesta a declanșat un val de reacții: „Zicea o statistică că ne-au depășit la putere de cumpărare, pai cum să nu ne depășească când au salarii cu maxim 5-10% sub noi și au prețuri cu 30-40% sub noi? Cum ne mirăm că nu suntem atractivi pentru turiștii străini, când România îți rupe efectiv buzunarul, și nu e cu mult mai ofertantă.”

Ce spun străinii despre prețurile din România

Comentariile internaționale nu au întârziat să apară: „Acum mulți ani… niște turiști bulgari ne-au întrebat pe bune cum reușim să supraviețuim, căci au calculat ei că salariile noastre sunt cam la fel ca ale lor, dar prețurile la produse sunt duble.”

Un alt comentator amintește: „M-a întrebat un srilankez… cum putem sa ne descurcăm și să supraviețuim cu raportul dintre venit și cheltuieli. Dacă și lui i se pare exagerat, presupun că stăm rău de tot.”

În contrast, un rezident bulgar corectează percepția generală: „Nu înțeleg de ce românii cred ca este mai ieftin în Bulgaria. Nu este pur și simplu adevărat. Prețurile în Sofia sunt mai mari în comparație cu București.” El explică că majoritatea comparațiilor se fac între orașe mici: „Bucureștenii merg la Ruse și își bazează presupunerea pentru întreaga țară. Este ca și cum compari un oraș vest-european cu Brașov. Prețurile articolelor esențiale sunt mai mari la supermarketuri.”

Cum se compară România cu alte țări europene

Românii compară tot mai des prețurile interne cu cele din capitalele europene: „Eu mă duc la cumpărături în Italia și vin cu produse mai multe, mai calitative și mai ieftine față de aceleași produse din categoria celor cumpărate. Vorbim totuși de Italia care e mai scumpă în concepția generală.” Alți utilizatori menționează experiențe din Spania: „Eu am mâncat în centrul Madridului și mi s-a părut un pic mai ieftin decât în centrul Bucureștiului.”

Printre motivele indicate de români pentru care prețurile sunt mai mari în țara noastră se numără taxele, „lăcomia comercianților”, accizele „fără număr” și ”taxe peste taxe”. Un comentator sintetizează ironia situației: „Guvernul doar are grija de tine și a decis să pună accize… în așa fel încât să nu îți mai permiți și să devii mai atletic și mai sănătos.” Mulți recunosc că merg în pentru produse-cheie: „La bulgari te scoți bine pe țigări și băutură. Motorină… cât poți să bagi să renteze?!” Autorul postării adaugă: „Îți rupe efectiv buzunarul.”

Cum resimt românii scumpirea

Multe voci sunt dezamăgite de creșterile de prețuri: „În ultimii 3 ani prețurile au luat-o razna bine. Dar în ultimul an, chiar au depășit pragul bunului simț!” și „Multe chestii sunt mai scumpe la noi ca în Spania ori Germania.” O turistă italiană a fost recent surprinsă de prețul unei în București.

În ansamblu, postarea de pe și discuțiile ulterioare arată că românii percep România ca fiind tot mai scumpă și greu de suportat, iar explicațiile variază de la taxe și accize până la lipsa concurenței reale.