Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat

Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat

Iulia Petcu
06 nov. 2025, 21:42
Atenționare importantă pentru românii care tranzitează Bulgaria. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda imediat
Sursa: Poliția de Frontieră Română
Cuprins
  1. Ce prevede noua lege din Bulgaria
  2. Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda pe loc
  3. Cum pot cere ajutor cetățenii români aflați în dificultate
  4. Ce trebuie să știe șoferii români înainte de plecare

Românii care tranzitează sau își petrec vacanțele în Bulgaria trebuie să fie mai atenți ca oricând. Autoritățile bulgare au introdus o nouă regulă rutieră care îi vizează direct pe șoferii străini, inclusiv pe cei din România. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), amenzile primite în trafic trebuie achitate pe loc, altfel pot apărea consecințe serioase.

Ce prevede noua lege din Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe avertizează că în Bulgaria a intrat în vigoare o modificare a legii privind circulația rutieră. Aceasta introduce obligativitatea achitării pe loc a amenzilor primite de șoferii care nu au domiciliul în Bulgaria.

Măsura se aplică tuturor conducătorilor auto străini, inclusiv cetățenilor români. Plata se va putea face doar cu cardul, direct la autospecialele poliției, care sunt dotate cu aparate POS. Alternativ, polițiștii îi pot conduce pe șoferi la cel mai apropiat automat de plată.

Potrivit MAE, nu se vor accepta plăți în numerar. Această schimbare are ca scop eficientizarea colectării amenzilor, dar și descurajarea nerespectării regulilor de circulație de către șoferii din alte state.

Ce se întâmplă dacă nu plătești amenda pe loc

MAE atrage atenția că refuzul de a plăti contravenția în momentul aplicării acesteia poate avea consecințe imediate. „Refuzul de a achita amenzile în condiţiile de mai sus atrage posibilitatea reţinerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval, în condiţiile achitării amenzii”, precizează comunicatul transmis de MAE.

De asemenea, în unele cazuri, polițiștii pot opri continuarea călătoriei până la efectuarea plății. Asta înseamnă că un șofer român care nu poate achita pe loc amenda ar putea rămâne temporar fără documente sau chiar imobilizat în trafic, relatează Liberatea.ro.

Cum pot cere ajutor cetățenii români aflați în dificultate

Pentru cei care întâmpină probleme pe teritoriul Bulgariei, MAE a transmis și datele de contact ale Ambasadei României la Sofia. Cetățenii pot solicita asistență consulară la numerele +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind preluate în regim permanent de Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

În situații urgente, românii pot suna la numărul de urgență al misiunii diplomatice: +359879440758. Ministerul recomandă, de asemenea, verificarea informațiilor actualizate pe site-urile https://sofia.mae.ro și www.mae.ro, înainte de plecarea în Bulgaria.

Ce trebuie să știe șoferii români înainte de plecare

Această modificare legislativă reprezintă o schimbare semnificativă față de regulile anterioare. În lipsa posibilității de a plăti ulterior amenzile, șoferii sunt sfătuiți să se asigure că au un card valid și fonduri disponibile pentru a putea achita eventualele sancțiuni.

MAE subliniază importanța respectării regulilor de circulație pentru a evita situațiile neplăcute. Măsura „este crucială pentru a preveni problemele și întârzierile la trecerea prin Bulgaria”, se arată în comunicatul oficial.

