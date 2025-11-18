B1 Inregistrari!
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei

O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei

Iulia Petcu
18 nov. 2025, 19:45
O turistă din Italia a rămas uimită de prețurile din București. Cât a costat-o micul dejun în centrul Capitalei
Cuprins
  1. Ce experiență a relatat turista italiană în București
  2. Cum au reacționat românii și italienii
  3. Ce spun cei familiarizați cu prețurile din România

O turistă italiană a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după ce a povestit experiența ei în București. Postările ei au deschis o discuție despre prețurile din Capitală și despre percepția străinilor asupra costurilor din România. Comentariile au venit din ambele țări și au alimentat o dezbatere intensă.

Ce experiență a relatat turista italiană în București

Teresa Cascelli, aflată în vizită în București, a povestit că a plătit 56 de lei pentru un cappuccino și un croissant într-o cafenea din centrul orașului. Suma a surprins-o, iar reacția ei a fost distribuită pe Facebook, unde a strâns rapid atenție. Turista spune că se aștepta la prețuri mai mici în România.

„1 cappuccino, 1 croissant, 56,00 lei în euro, 11,00… I-am răspuns că nici măcar în Piața San Marco nu aș cheltui atât… El mi-a răspuns: „Ești italiancă și ai mulți bani…” Nu, dar ei știu că noi, italienii, suntem o țară falită…”, a scris aceasta pe Facebook.

Postarea a generat aproape o mie de comentarii și numeroase distribuiri. Reacțiile au inclus atât surprindere, cât și ironii.

Teresa a publicat și o a doua postare. A povestit că a plătit 32 de lei pentru două cafele, ceea ce a stârnit și mai multe reacții în comunitatea ei online. Mulți cunoscuți i-au spus că prețurile sunt ridicate.

„Două cafele 32,00 lei, în euro 3,25 o cafea, sunt aproape tentată să deschid o cafenea aici…”

Postarea a adunat peste 400 de comentarii, iar mulți italieni s-au arătat surprinși de costurile din Capitală.

Cum au reacționat românii și italienii

Comentariile au venit rapid. Unii i-au explicat că Bucureștiul nu mai este un oraș ieftin și că prețurile au crescut mult. Un italian a ales un mesaj direct:

„Eşti în Bucureşti, un oraş turistic, unde viața e scumpă, iar salariile sunt aproape ca în Italia. Dacă ai crezut că mergi într-o țară din lumea a treia, te-ai înşelat. Cunosc români care câștigă 1.300 de euro pe lună, iar unii şoferi de camion s-au întors din Germania pentru că o duc mai bine acasă.”

Au existat și reacții ironice, precum: „A comanda un cappuccino în România e ca și cum ai cere o carbonara în Germania. Greu să iasă bine.”

Unii au comentat și despre percepția asupra italienilor. „Da, italienii par un popor bogat, dar realitatea e că sunt destui care trăiesc greu. Asta nu justifică preţuri exagerate, dar lumea a luat-o razna.”

Ce spun cei familiarizați cu prețurile din România

Mulți italieni și români din diaspora au intervenit în discuție. Au spus că România nu mai este o destinație ieftină. Comentariile au fost diverse și uneori dure.

„Îți spun eu că viața în România te costă mai mult decât în Italia! TOTUL COSTĂ MAI MULT ÎN ROMÂNIA… Nu-i mai faceți pe italieni să creadă că dacă merg în România cu 1000€ cine știe ce o să facă, nu este absolut deloc adevărat!”

O italiancă a relatat experiența ei de la Iași, iar o româncă stabilită în Roma a adăugat comparații despre micul dejun și cumpărături. Multe reacții au transmis aceeași idee: prețurile din marile orașe ale României au crescut și surprind tot mai mulți turiști, inclusiv europeni obișnuiți cu alte standarde, relatează Libertatea.ro.

